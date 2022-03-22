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الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء ثلاثي جمع السيسي وابن زايد وبينيت في شرم الشيخ

الرئاسة المصرية تكشف تفاصيل لقاء ثلاثي جمع السيسي وابن زايد وبينيت في شرم الشيخ

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثلاثية في مدينة شرم الشيخ، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

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وأشارت الرئاسة المصرية، في بيان لها، أن السيسي "التقى اليوم بمدينة شرم الشيخ بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينت".وأضافت: أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".وكانت قناة كان الإسرائيلية، قالت إن "بينيت سيقضي الليل في شرم الشيخ، لحضور قمة ثلاثية ثانية مع السيسي وبن زايد اليوم الثلاثاء"، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يبيت فيها رئيس وزراء إسرائيلي على أراض مصرية.وبحسب القناة، جاءت القمة الثلاثية الأولى من نوعها على وقع التقدم الحاصل في المحادثات النووية مع إيران في فيينا، وقرب توقيع اتفاق بين الغرب وطهران، وكذلك المساعي الأمريكية لشطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي قوبلت برفض جارف من قبل إسرائيل والخليج على حد سواء، وفق تقارير عبرية.وقالت القناة: "تم تنسيق هذا الاجتماع مسبقا، في وقت تذهب التقديرات في إسرائيل إلى أن توقيع الاتفاق النووي هو قرار تم اتخاذه بالفعل – وأنه مرهون الآن بالإيرانيين فقط".وأشارت إلى أن قمة السيسي-بن زايد- بينيت "تتعلق بتعزيز جبهة إسرائيل والإمارات ضد إيران، وأيضا رسالة إلى الإدارة الأمريكية، حيث تتزايد الانتقادات الموجهة إلى إدارة بايدن في الخليج وإسرائيل".ونقلت القناة عن مصادر سياسية، أن إسرائيل أيضا "تقوم بدور الوسيط بين الإمارات والولايات المتحدة لتهدئة التوترات بين الطرفين"، لافتة إلى أن "واشنطن غاضبة من زيارة بشار الأسد للإمارات ووصفتها بأنها استفزازية، كون الأمريكيين يقاطعون الرئيس السوري".وتابعت: "من ناحية أخرى، فإن الإمارات غاضبة لأنها تشعر أن هناك عجزا في الدعم الأمريكي في قضية هجمات المتمردين الحوثيين".

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