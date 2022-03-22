https://arabic.sputniknews.com/20220322/الرئيس-التركي-سنواصل-مساعي-إنهاء-الحرب-في-أوكرانيا-رغم-الصعوبات-1060319111.html
الرئيس التركي: سنواصل مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا رغم الصعوبات
الرئيس التركي: سنواصل مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا رغم الصعوبات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل مساعي التهدئة بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من الصعوبات. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T17:39+0000
2022-03-22T17:39+0000
2022-03-22T17:46+0000
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جاءت تصريحات أردوغان، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن أنقرة ستواصل مبادراتها الدبلوماسية من أجل وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية، رغم الصعوبات.وأضاف أن بلاده تدرك "مدى صعوبة الظروف" من أجل التهدئة بين روسيا وأكرانيا.وعن العلاقات مع هولندا قال الرئيس التركي إن أنقرة حددت هدف الوصول إلى 15 مليار دولار لحجم التجارة الثنائية في المرحلة الأولى ثم 20 مليار دولار.وعبر أردوغان عن أمله في أن يفتح الاتحاد الأوروبي مسارات تفاوضية جديدة في إطار مسار عضوية تركيا في التكتل.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/تركيا-ندعم-مشروع-الربط-السككي-بين-ميناء-الفاو-العراقي-وأوروبا--1060254076.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الرئيس التركي: سنواصل مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا رغم الصعوبات
17:39 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 17:46 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل مساعي التهدئة بين روسيا وأوكرانيا على الرغم من الصعوبات.
جاءت تصريحات أردوغان، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال الرئيس التركي إن أنقرة ستواصل مبادراتها الدبلوماسية من أجل وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية، رغم الصعوبات.
وأضاف أن بلاده تدرك "مدى صعوبة الظروف" من أجل التهدئة بين روسيا وأكرانيا
.
وعن العلاقات مع هولندا قال الرئيس التركي إن أنقرة حددت هدف الوصول إلى 15 مليار دولار لحجم التجارة الثنائية في المرحلة الأولى ثم 20 مليار دولار.
وعبر أردوغان عن أمله في أن يفتح الاتحاد الأوروبي مسارات تفاوضية جديدة في إطار مسار عضوية تركيا في التكتل.