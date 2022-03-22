https://arabic.sputniknews.com/20220322/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-مشروع-القرار-الروسي-بشأن-أوكرانيا-غدا-الأربعاء-1060311056.html
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع القرار الروسي بشأن أوكرانيا غدا الأربعاء
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع القرار الروسي بشأن أوكرانيا غدا الأربعاء
أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا،... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T15:12+0000
2022-03-22T15:12+0000
2022-03-22T15:12+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي للصحفيين رداً على سؤال ما إذا كان التصويت سيجري يوم غد الأربعاء: "نعم، لقد طلبنا إجراء التصويت. نعتقد أنه الوقت المناسب".وطبقا لمشروع القرار، يدعو مجلس الأمن إلى "وقف إطلاق النار المتفاوض عليه لضمان إجلاء سريع وآمن وطوعي ودون عوائق لجميع المدنيين". وفي الوقت نفسه، يشدد مجلس الأمن على ضرورة اتفاق الطرفين على فترات هدنة لأسباب إنسانية لهذا الغرض.وينص مشروع القرار، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أيضا على أن مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية كاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين هم في حالات ضعف، بما في ذلك النساء والأطفال.بالإضافة إلى ذلك، يطالب مشروع القرار بعدم استخدام البنية التحتية المدنية لإنشاء منشآت عسكرية، وكذلك عدم نشر المعدات العسكرية في مناطق مكتظة بالسكان.ويشير مشروع القرار إلى أن مجلس الأمن الدولي "يدعو الدول الأعضاء إلى تمويل نداء الأمم المتحدة العاجل للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا، وكذلك خطة العمل الإقليمية بشأن اللاجئين لأوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220322/نيبينزيا-مستحيل-حرمان-روسيا-من-مقعدها-في-مجلس-الأمن-الدولي--1060302142.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع القرار الروسي بشأن أوكرانيا غدا الأربعاء
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أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، سيتم في مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال بوليانسكي للصحفيين رداً على سؤال ما إذا كان التصويت سيجري يوم غد الأربعاء: "نعم، لقد طلبنا إجراء التصويت. نعتقد أنه الوقت المناسب".
وطبقا لمشروع القرار، يدعو مجلس الأمن إلى "وقف إطلاق النار
المتفاوض عليه لضمان إجلاء سريع وآمن وطوعي ودون عوائق لجميع المدنيين". وفي الوقت نفسه، يشدد مجلس الأمن على ضرورة اتفاق الطرفين على فترات هدنة لأسباب إنسانية لهذا الغرض.
وينص مشروع القرار، الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أيضا على أن مجلس الأمن الدولي
يطالب بحماية كاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين هم في حالات ضعف، بما في ذلك النساء والأطفال.
بالإضافة إلى ذلك، يطالب مشروع القرار بعدم استخدام البنية التحتية المدنية لإنشاء منشآت عسكرية، وكذلك عدم نشر المعدات العسكرية في مناطق مكتظة بالسكان.
ويشير مشروع القرار إلى أن مجلس الأمن الدولي "يدعو الدول الأعضاء إلى تمويل نداء الأمم المتحدة العاجل للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا، وكذلك خطة العمل الإقليمية بشأن اللاجئين لأوكرانيا".