https://arabic.sputniknews.com/20220322/الصين-تطالب-أمريكا-بإلغاء-القيود-على-تأشيرات-المسؤولين-الصينيين-وتحذر-من-إجراءات-مضادة-1060291016.html
الصين تطالب أمريكا بإلغاء القيود على تأشيرات المسؤولين الصينيين وتحذر من إجراءات مضادة
الصين تطالب أمريكا بإلغاء القيود على تأشيرات المسؤولين الصينيين وتحذر من إجراءات مضادة
طالبت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء القيود على التأشيرات فورا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:48+0000
2022-03-22T07:48+0000
2022-03-22T07:48+0000
الصين
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وحسب وكالة "رويترز"، تطالب الخارجية الصينية أمريكا، بإلغاء القيود المفروضة على تأشيرات دخول المسؤولين الصينيين. وحذرت الصين أمريكا من مواجهة إجراءات مضادة مماثلة. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تضع قيودا على تأشيرات دخول المسؤولين الصينين بسبب "تورطهم" في "أعمال قمعية" ضد أقليات عرقية ودينية.كان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقّع، نهاية العام المنصرم، على قانون يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية بسبب مخاوف بشأن العمل القسري (السخرة) الذي قد تمارسه السلطات الصينية على أقلية الإيغور، مما أثار غضب وإدانة الصين.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين
الصين تطالب أمريكا بإلغاء القيود على تأشيرات المسؤولين الصينيين وتحذر من إجراءات مضادة
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طالبت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء القيود على التأشيرات فورا.
وحسب وكالة "رويترز"، تطالب الخارجية الصينية أمريكا، بإلغاء القيود المفروضة على تأشيرات دخول المسؤولين الصينيين.
وحذرت الصين أمريكا من مواجهة إجراءات مضادة مماثلة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي
، أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تضع قيودا على تأشيرات دخول المسؤولين الصينين بسبب "تورطهم" في "أعمال قمعية" ضد أقليات عرقية ودينية.
كان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقّع، نهاية العام المنصرم، على قانون يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ
الصينية بسبب مخاوف بشأن العمل القسري (السخرة) الذي قد تمارسه السلطات الصينية على أقلية الإيغور، مما أثار غضب وإدانة الصين.