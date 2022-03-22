عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الصين-تطالب-أمريكا-بإلغاء-القيود-على-تأشيرات-المسؤولين-الصينيين-وتحذر-من-إجراءات-مضادة-1060291016.html
الصين تطالب أمريكا بإلغاء القيود على تأشيرات المسؤولين الصينيين وتحذر من إجراءات مضادة
الصين تطالب أمريكا بإلغاء القيود على تأشيرات المسؤولين الصينيين وتحذر من إجراءات مضادة
طالبت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء القيود على التأشيرات فورا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T07:48+0000
2022-03-22T07:48+0000
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050583063_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_36e6e01c6499853047c92d81ca25b44b.jpg
وحسب وكالة "رويترز"، تطالب الخارجية الصينية أمريكا، بإلغاء القيود المفروضة على تأشيرات دخول المسؤولين الصينيين. وحذرت الصين أمريكا من مواجهة إجراءات مضادة مماثلة. وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تضع قيودا على تأشيرات دخول المسؤولين الصينين بسبب "تورطهم" في "أعمال قمعية" ضد أقليات عرقية ودينية.كان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقّع، نهاية العام المنصرم، على قانون يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية بسبب مخاوف بشأن العمل القسري (السخرة) الذي قد تمارسه السلطات الصينية على أقلية الإيغور، مما أثار غضب وإدانة الصين.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050583063_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_3bee15e481fda90ee74fd27bfe508280.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين

الصين تطالب أمريكا بإلغاء القيود على تأشيرات المسؤولين الصينيين وتحذر من إجراءات مضادة

07:48 GMT 22.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
طالبت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية بإلغاء القيود على التأشيرات فورا.
وحسب وكالة "رويترز"، تطالب الخارجية الصينية أمريكا، بإلغاء القيود المفروضة على تأشيرات دخول المسؤولين الصينيين.
وحذرت الصين أمريكا من مواجهة إجراءات مضادة مماثلة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تضع قيودا على تأشيرات دخول المسؤولين الصينين بسبب "تورطهم" في "أعمال قمعية" ضد أقليات عرقية ودينية.
كان البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقّع، نهاية العام المنصرم، على قانون يحظر الواردات من منطقة شينجيانغ الصينية بسبب مخاوف بشأن العمل القسري (السخرة) الذي قد تمارسه السلطات الصينية على أقلية الإيغور، مما أثار غضب وإدانة الصين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала