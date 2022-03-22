https://arabic.sputniknews.com/20220322/الكرملين-بوتين-وماكرون-يناقشان-باتصال-هاتفي-أوكرانيا-والمفاوضات-الروسية-الأوكرانية--1060322271.html
بوتين وماكرون يناقشان باتصال هاتفي أوكرانيا والمفاوضات الروسية الأوكرانية
بوتين وماكرون يناقشان باتصال هاتفي أوكرانيا والمفاوضات الروسية الأوكرانية
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتفصيل الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك المفاوضات الجارية بين ممثلي روسيا الاتحادية وأوكرانيا،... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T19:00+0000
2022-03-22T19:00+0000
2022-03-22T19:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال الكرملين: "تبادل الرئيسان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا ، بما في ذلك مسار المفاوضات الجارية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".وأشار الكرملين إلى أن المكالمة الهاتفية تمت بمبادرة من الجانب الفرنسي.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/بوتين-وماكرون-يبحثان-المفاوضات-بين-موسكو-وكييف-والأوضاع-في-أوكرانيا-----1060076238.html
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روسيا
بوتين وماكرون يناقشان باتصال هاتفي أوكرانيا والمفاوضات الروسية الأوكرانية
19:00 GMT 22.03.2022 (تم التحديث: 19:07 GMT 22.03.2022) تابعنا عبر
ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتفصيل الوضع في أوكرانيا، بما في ذلك المفاوضات الجارية بين ممثلي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، حسبما أفادت خدمة الكرملين الصحفية.
وقال الكرملين: "تبادل الرئيسان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا ، بما في ذلك مسار المفاوضات الجارية بين ممثلي روسيا وأوكرانيا".
وأشار الكرملين إلى أن المكالمة الهاتفية تمت بمبادرة من الجانب الفرنسي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.