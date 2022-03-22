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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/بايدن-يؤكد-عدم-امتلاك-الولايات-المتحدة-لأسلحة-بيولوجية-وكيميائية-في-أوروبا-1060287234.html
بايدن يؤكد عدم امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا
بايدن يؤكد عدم امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا . 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T03:36+0000
2022-03-22T03:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال لقاء مع رجال الأعمال، يوم الاثنين، "هذا غير صحيح، بوسعي ضمان ذلك".ووفقا له، أوكرانيا أيضا لا تمتلك مثل هذه الأسلحة .وأشار بايدن إلى أن اتهام روسيا للولايات المتحدة وأوكرانيا "دليل واضح" على أن موسكو "تنظر في استخدام هذين النوعين (من الأسلحة)".وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة كانت تشرف على تطوير "برامج للأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا، وأنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تمويل تلك الأعمال.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/البيت-الأبيض-بايدن-يريد-تجنب-الحرب-مع-روسيا-بأي-ثمن-1060286828.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا

بايدن يؤكد عدم امتلاك الولايات المتحدة لأسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا

03:36 GMT 22.03.2022
© REUTERS / LEAH MILLISالرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن تقرير الوظائف لشهر يناير/ كانون الثاني 2022 في البيت الأبيض بواشنطن، 4 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / LEAH MILLIS
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لا تمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوروبا .
واشنطن - سبوتنيك. وقال بايدن خلال لقاء مع رجال الأعمال، يوم الاثنين، "هذا غير صحيح، بوسعي ضمان ذلك".
ووفقا له، أوكرانيا أيضا لا تمتلك مثل هذه الأسلحة .
وأشار بايدن إلى أن اتهام روسيا للولايات المتحدة وأوكرانيا "دليل واضح" على أن موسكو "تنظر في استخدام هذين النوعين (من الأسلحة)".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
البيت الأبيض: بايدن يريد تجنب الحرب مع روسيا بأي ثمن
00:59 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة كانت تشرف على تطوير "برامج للأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا، وأنفقت أكثر من 200 مليون دولار على تمويل تلك الأعمال.
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