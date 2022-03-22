https://arabic.sputniknews.com/20220322/تعطيل-الدراسة-في-إحدى-المحافظات-المصرية-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية-1060325014.html
تعطيل الدراسة في إحدى المحافظات المصرية بسبب سوء الأحوال الجوية
تعطيل الدراسة في إحدى المحافظات المصرية بسبب سوء الأحوال الجوية
تسبب سوء الأحوال الجوية في تعطيل الدراسة بمحافظة الإسكندرية المصرية لجميع الطلاب والعاملين، غدا الأربعاء. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن الطقس، مشيرة إلى أن محافظ الإسكندرية اتخذت قرار تعطيل الدراسة في جميع أرجاء المحافظة ومنحت العاملين إجازة استثنائية بسبب عدم استقرار الطقس.وشملت الإجازة النساء العاملات اللاتي لهن أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما، باستثناء من يتولين مناصب قيادية أو يكون العمل في حاجة ماسة لوجودهن.ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الإجراءات، التي تم الإعلان عنها في محافظة الإسكندرية هدفها الحفاظ على سلامة المواطنين بسبب ما قد ينجم عن سوء الأحوال الجوية من تداعيات وآثار السلبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الأرصاد-الجوية-المصرية-تدرس-توفير-خدماتها-بمقابل-مادي-لبعض-جهات-القطاع-الخاص-1060315076.html
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تعطيل الدراسة في إحدى المحافظات المصرية بسبب سوء الأحوال الجوية
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تسبب سوء الأحوال الجوية في تعطيل الدراسة بمحافظة الإسكندرية المصرية لجميع الطلاب والعاملين، غدا الأربعاء.
ذكرت ذلك صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الثلاثاء، في خبر عن الطقس
، مشيرة إلى أن محافظ الإسكندرية اتخذت قرار تعطيل الدراسة في جميع أرجاء المحافظة ومنحت العاملين إجازة استثنائية بسبب عدم استقرار الطقس
.
وشملت الإجازة النساء العاملات اللاتي لهن أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاما، باستثناء من يتولين مناصب قيادية أو يكون العمل في حاجة ماسة لوجودهن.
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الإجراءات، التي تم الإعلان عنها في محافظة الإسكندرية هدفها الحفاظ على سلامة المواطنين بسبب ما قد ينجم عن سوء الأحوال الجوية
من تداعيات وآثار السلبية.