https://arabic.sputniknews.com/20220322/تمساح-يقفز-فجأة-من-تحت-الماء-ليفترس-خفاشا-فيديو-1060313778.html
تمساح يقفز فجأة من تحت الماء ليفترس خفاشا... فيديو
تمساح يقفز فجأة من تحت الماء ليفترس خفاشا... فيديو
وثق مرشد سياحي في أستراليا، كيف قفز تمساح من تحت الماء وأمسك بخفاش يطير فوق النهر. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T15:51+0000
2022-03-22T15:51+0000
2022-03-22T15:51+0000
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/1049726794_0:373:2958:2037_1920x0_80_0_0_9eee67566bf379cb32cc2091d2f24ed0.jpg
وتم التقاط اللحظة غير العادية من قبل المرشد السياحي ديفيد وايت على نهر دينتري في كوينزلاند، حيث أظهرت اللقطات سربًا من الخفافيش تحلق فوق النهر عند غروب الشمس، ليحلق أحدهم على ارتفاع منخفض جدًا ويصبح فريسة سهلة للتمساح الذي كان مختبئا تحت الماء، بحسب ناشيونال جيوغرافيك روسيا.وقال وايت إن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها شيئًا كهذا خلال عمله 25 عامًا كمرشد سياحي. في الوقت نفسه، أوضح وايت أن الخفافيش، التي تطير فوق الماء، غالبًا ما يلامس جسدها سطحه لامتصاص الرطوبة من الفراء.وشرح الخبراء آليات قفزة التمساح، مشيرين إلى أن هذه الحيوانات لا تستطيع القفز من الماء، مثل الدلافين التي تقفز من عمق عدة أمتار، في حين تخرج الزواحف من السطح بمساعدة الاهتزازات الجيبية القوية للذيل.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/رجل-يحرر-رقبة-تمساح-بعد-6-سنوات-من-طول-الانتظار--1058215843.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/01/1049726794_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_acac979c18423163fc4b104196786be6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
تمساح يقفز فجأة من تحت الماء ليفترس خفاشا... فيديو
تابعنا عبر
وثق مرشد سياحي في أستراليا، كيف قفز تمساح من تحت الماء وأمسك بخفاش يطير فوق النهر.
وتم التقاط اللحظة غير العادية من قبل المرشد السياحي ديفيد وايت على نهر دينتري في كوينزلاند، حيث أظهرت اللقطات سربًا من الخفافيش تحلق فوق النهر عند غروب الشمس، ليحلق أحدهم على ارتفاع منخفض جدًا ويصبح فريسة سهلة للتمساح الذي كان مختبئا تحت الماء، بحسب ناشيونال جيوغرافيك روسيا.
وقال وايت إن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها شيئًا كهذا خلال عمله 25 عامًا كمرشد سياحي. في الوقت نفسه، أوضح وايت أن الخفافيش، التي تطير فوق الماء، غالبًا ما يلامس جسدها سطحه لامتصاص الرطوبة من الفراء.
وشرح الخبراء آليات قفزة التمساح، مشيرين إلى أن هذه الحيوانات لا تستطيع القفز من الماء، مثل الدلافين التي تقفز من عمق عدة أمتار، في حين تخرج الزواحف من السطح بمساعدة الاهتزازات الجيبية القوية للذيل.