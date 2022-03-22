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https://arabic.sputniknews.com/20220322/تمساح-يقفز-فجأة-من-تحت-الماء-ليفترس-خفاشا-فيديو-1060313778.html
تمساح يقفز فجأة من تحت الماء ليفترس خفاشا... فيديو
تمساح يقفز فجأة من تحت الماء ليفترس خفاشا... فيديو
وثق مرشد سياحي في أستراليا، كيف قفز تمساح من تحت الماء وأمسك بخفاش يطير فوق النهر. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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وتم التقاط اللحظة غير العادية من قبل المرشد السياحي ديفيد وايت على نهر دينتري في كوينزلاند، حيث أظهرت اللقطات سربًا من الخفافيش تحلق فوق النهر عند غروب الشمس، ليحلق أحدهم على ارتفاع منخفض جدًا ويصبح فريسة سهلة للتمساح الذي كان مختبئا تحت الماء، بحسب ناشيونال جيوغرافيك روسيا.وقال وايت إن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها شيئًا كهذا خلال عمله 25 عامًا كمرشد سياحي. في الوقت نفسه، أوضح وايت أن الخفافيش، التي تطير فوق الماء، غالبًا ما يلامس جسدها سطحه لامتصاص الرطوبة من الفراء.وشرح الخبراء آليات قفزة التمساح، مشيرين إلى أن هذه الحيوانات لا تستطيع القفز من الماء، مثل الدلافين التي تقفز من عمق عدة أمتار، في حين تخرج الزواحف من السطح بمساعدة الاهتزازات الجيبية القوية للذيل.
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العالم, نادي الفيديو

تمساح يقفز فجأة من تحت الماء ليفترس خفاشا... فيديو

15:51 GMT 22.03.2022
© Photo / pixabay/1987599حين تمساح مع جزء جانبي من رأسه
حين تمساح مع جزء جانبي من رأسه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© Photo / pixabay/1987599
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وثق مرشد سياحي في أستراليا، كيف قفز تمساح من تحت الماء وأمسك بخفاش يطير فوق النهر.
وتم التقاط اللحظة غير العادية من قبل المرشد السياحي ديفيد وايت على نهر دينتري في كوينزلاند، حيث أظهرت اللقطات سربًا من الخفافيش تحلق فوق النهر عند غروب الشمس، ليحلق أحدهم على ارتفاع منخفض جدًا ويصبح فريسة سهلة للتمساح الذي كان مختبئا تحت الماء، بحسب ناشيونال جيوغرافيك روسيا.
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وقال وايت إن هذه هي المرة الأولى التي يرى فيها شيئًا كهذا خلال عمله 25 عامًا كمرشد سياحي. في الوقت نفسه، أوضح وايت أن الخفافيش، التي تطير فوق الماء، غالبًا ما يلامس جسدها سطحه لامتصاص الرطوبة من الفراء.
وشرح الخبراء آليات قفزة التمساح، مشيرين إلى أن هذه الحيوانات لا تستطيع القفز من الماء، مثل الدلافين التي تقفز من عمق عدة أمتار، في حين تخرج الزواحف من السطح بمساعدة الاهتزازات الجيبية القوية للذيل.
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