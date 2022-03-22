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https://arabic.sputniknews.com/20220322/سلسلة-من-الزلازل-تهز-مناطق-متفرقة-من-تايوان--1060326442.html
سلسلة من الزلازل تهز مناطق متفرقة من تايوان
سلسلة من الزلازل تهز مناطق متفرقة من تايوان
هزت سلسلة من الزلازل صباح اليوم الثلاثاء، أنحاء شتى من تايوان، تسببت في إطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم النقالة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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أخبار تايوان
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وذكر مكتب الطقس المركزي أن زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 0141 صباحا (1741 بتوقيت جرينتش) على عمق 30.6 كيلومتر.ووقع الزلزال في البحر على مسافة 62 كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين شرقي البلاد، بحسب "رويترز"وأوضح المكتب أن الزلزال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/تصدعات-وإصابات-جراء-زلزال-ضرب-جنوبي-إيران-1060121302.html
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أخبار تايوان

سلسلة من الزلازل تهز مناطق متفرقة من تايوان

21:01 GMT 22.03.2022
© AP Photo / Tian Jun-hsiungتداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018
تداعيات زلزال قوي في تايوان، 7 فبراير/ شباط 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AP Photo / Tian Jun-hsiung
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هزت سلسلة من الزلازل صباح اليوم الثلاثاء، أنحاء شتى من تايوان، تسببت في إطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم النقالة.
وذكر مكتب الطقس المركزي أن زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 0141 صباحا (1741 بتوقيت جرينتش) على عمق 30.6 كيلومتر.
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20 مارس, 07:32 GMT
ووقع الزلزال في البحر على مسافة 62 كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين شرقي البلاد، بحسب "رويترز"
وأوضح المكتب أن الزلزال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.
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