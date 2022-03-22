https://arabic.sputniknews.com/20220322/سلسلة-من-الزلازل-تهز-مناطق-متفرقة-من-تايوان--1060326442.html
سلسلة من الزلازل تهز مناطق متفرقة من تايوان
سلسلة من الزلازل تهز مناطق متفرقة من تايوان
هزت سلسلة من الزلازل صباح اليوم الثلاثاء، أنحاء شتى من تايوان، تسببت في إطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم النقالة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T21:01+0000
2022-03-22T21:01+0000
2022-03-22T21:01+0000
أخبار تايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102981/33/1029813311_0:101:3280:1946_1920x0_80_0_0_221da8456f1ce01dbb4d2358f047a23a.jpg
وذكر مكتب الطقس المركزي أن زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 0141 صباحا (1741 بتوقيت جرينتش) على عمق 30.6 كيلومتر.ووقع الزلزال في البحر على مسافة 62 كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين شرقي البلاد، بحسب "رويترز"وأوضح المكتب أن الزلزال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/تصدعات-وإصابات-جراء-زلزال-ضرب-جنوبي-إيران-1060121302.html
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102981/33/1029813311_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_5758e42dd8866ae39c4d2a27a2d389f7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان
سلسلة من الزلازل تهز مناطق متفرقة من تايوان
تابعنا عبر
هزت سلسلة من الزلازل صباح اليوم الثلاثاء، أنحاء شتى من تايوان، تسببت في إطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم النقالة.
وذكر مكتب الطقس المركزي أن زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 0141 صباحا (1741 بتوقيت جرينتش) على عمق 30.6 كيلومتر.
ووقع الزلزال في البحر
على مسافة 62 كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين شرقي البلاد، بحسب "رويترز"
وأوضح المكتب أن الزلزال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر على عمق 19.3 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 4.7 درجة. ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.