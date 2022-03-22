https://arabic.sputniknews.com/20220322/صواريخ-روسية-تدمر-بطاريات-المدفعية-الأوكرانية-المتخفية-في-الغابات-فيديو--1060303752.html
صواريخ روسية تدمر بطاريات المدفعية الأوكرانية المتخفية في الغابات... فيديو
صواريخ روسية تدمر بطاريات المدفعية الأوكرانية المتخفية في الغابات... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد فيديو توثق استهداف بطاريات مدفعية تابعة للجيش الأوكراني حاولت التخفي بين أشجار الغابات. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T12:50+0000
2022-03-22T12:50+0000
2022-03-22T12:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وبحسب الدفاع الروسية، فقد استهدفت طائرة مسيرة دون طيار موقعا لبطارية أوكرانية متخفية في غابة.ويشاهد في الفيديو قيام الجيش الأوكراني بمحاولة إخفاء المدفعية عن طريق الحفر والكهوف المتخفية بين أشجار الغابة.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية استهدفت 137 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الطيران الحربي الروسي قام بإصابة 137 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد.وأضاف المتحدث: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 14 مسيّرة أوكرانية، من بينها مسيرة واحدة من طراز "بيرقدار تي بي-2".وتابع كوناشينكوف: "كما قام تشكيل من مروحيات "الصياد الليلي" "كا-52" و"مي-28 إن" خلال القصف الليلي، بتدمير 9 دبابات أوكرانية و7 مدرعات".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الدفاع-الروسية-استهداف-مئات-الأهداف-العسكرية-وتدمير-9-دبابات-أوكرانية-و7-مدرعات-خلال-يوم-واحد-1060289949.html
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روسيا, رصد عسكري
صواريخ روسية تدمر بطاريات المدفعية الأوكرانية المتخفية في الغابات... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد فيديو توثق استهداف بطاريات مدفعية تابعة للجيش الأوكراني حاولت التخفي بين أشجار الغابات.
وبحسب الدفاع الروسية، فقد استهدفت طائرة مسيرة دون طيار موقعا لبطارية أوكرانية متخفية في غابة.
وتظهر المشاهد التي شاركتها الدفاع الروسية، قيام الطائرة بتحديد موقع بطاريات المدفعية الأوكرانية التي حاولت التخفي في الغابة واستهدافها وتدميرها.
ويشاهد في الفيديو قيام الجيش الأوكراني بمحاولة إخفاء المدفعية عن طريق الحفر والكهوف المتخفية بين أشجار الغابة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الجوية الروسية استهدفت 137 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الطيران الحربي الروسي قام بإصابة
137 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال يوم واحد.
وقال كوناشينكوف في إحاطة: "خلال يوم واحد، قامت مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية بإصابة 137 هدفا عسكريا أوكرانيا، من بينها: 6 نقاط قيادة، 2 راجمة صواريخ، منظومة صواريخ واحدة، 8 مستودعات لتخزين الصواريخ وقذائف المدفعية، و101 مكانا لتكديس المعدات العسكرية".
وأضاف المتحدث: "قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط 14 مسيّرة أوكرانية، من بينها مسيرة واحدة من طراز "بيرقدار تي بي-2".
وتابع كوناشينكوف: "كما قام تشكيل من مروحيات "الصياد الليلي" "كا-52" و"مي-28 إن" خلال القصف الليلي، بتدمير 9 دبابات أوكرانية و7 مدرعات".
وبدأت روسيا عملية عسكرية
في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.