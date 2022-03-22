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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220322/موسكو-تؤكد-اتجاه-العلاقات-مع-الولايات-المتحدة-نحو-الانقطاع-حال-استمرت-واشنطن-في-نهجها-1060293870.html
موسكو تؤكد اتجاه العلاقات مع الولايات المتحدة نحو الانقطاع حال استمرت واشنطن في نهجها
موسكو تؤكد اتجاه العلاقات مع الولايات المتحدة نحو الانقطاع حال استمرت واشنطن في نهجها
حمّل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة مسؤولية التدهور في العلاقات مع بلاده، التي تقف على حافة الانهيار؛ لافتا إلى أن... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T09:14+0000
2022-03-22T09:14+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
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موسكو، 22 مارس - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "تم تسليم مذكرة احتجاج إلى السفير الأمريكي (في موسكو جون سوليفان)، يوم أمس، وفيها إشارة إلى أن ما يحدث قد وضع العلاقات على شفا الانقطاع".وأضاف: "أؤكد مرة أخرى، أن المسألة تكمن في النهج الذي ستختاره الولايات المتحدة (فيما يخص العلاقات)".كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد في تصريحات، الأسبوع الماضي، أن العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها، لافتا إلى أنه "لا تزال هناك قنوات معينة للحوار".ومع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، في 24 شباط/فبراير الماضي، اتخذت الولايات المتحدة العديد من الخطوات العدائية تجاه موسكو.ومن بين هذه الخطوات، تجميد الأصول الروسية الحكومية في الولايات المتحدة، ومنع استيراد النفط الروسي، وزيادة الدعم العسكري لنظام كييف؛ فضلا عن نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بـ "مجرم حرب"، على حد وصفه.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف

موسكو تؤكد اتجاه العلاقات مع الولايات المتحدة نحو الانقطاع حال استمرت واشنطن في نهجها

09:14 GMT 22.03.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSEنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في محادثات أمنية في بعثة الولايات المتحدة في جنيف، سويسرا، 10 يناير 2022.
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في محادثات أمنية في بعثة الولايات المتحدة في جنيف، سويسرا، 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
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حمّل نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة مسؤولية التدهور في العلاقات مع بلاده، التي تقف على حافة الانهيار؛ لافتا إلى أن وضع العلاقات يعتمد على النهج الذي ستختاره واشنطن مستقبلا.
موسكو، 22 مارس - سبوتنيك. وقال ريابكوف للصحفيين: "تم تسليم مذكرة احتجاج إلى السفير الأمريكي (في موسكو جون سوليفان)، يوم أمس، وفيها إشارة إلى أن ما يحدث قد وضع العلاقات على شفا الانقطاع".
وأضاف: "أؤكد مرة أخرى، أن المسألة تكمن في النهج الذي ستختاره الولايات المتحدة (فيما يخص العلاقات)".
كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد في تصريحات، الأسبوع الماضي، أن العلاقات بين البلدين في أدنى مستوياتها، لافتا إلى أنه "لا تزال هناك قنوات معينة للحوار".
ومع انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لحماية سكان دونباس، ومنع عسكرة أوكرانيا، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، في 24 شباط/فبراير الماضي، اتخذت الولايات المتحدة العديد من الخطوات العدائية تجاه موسكو.
ومن بين هذه الخطوات، تجميد الأصول الروسية الحكومية في الولايات المتحدة، ومنع استيراد النفط الروسي، وزيادة الدعم العسكري لنظام كييف؛ فضلا عن نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بـ "مجرم حرب"، على حد وصفه.
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