https://arabic.sputniknews.com/20220322/نائب-أوكراني-معارض-القوميون-يخططون-لانقلاب-خلال-الأسبوعين-المقبلين-1060306915.html
نائب أوكراني معارض: القوميون يخططون لانقلاب خلال الأسبوعين المقبلين
نائب أوكراني معارض: القوميون يخططون لانقلاب خلال الأسبوعين المقبلين
قال النائب الأوكراني المعارض إيليا كيفا، اليوم الثلاثاء، إن الجماعات القومية تخطط للقيام بانقلاب خلال الأسبوعين المقبلين في البلاد، ويشارك بنشاط في هذا الأمر... 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T13:43+0000
2022-03-22T13:43+0000
2022-03-22T13:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وكتب كيفا على قناته في "تيلغرام": ""سأعطيكم القليل من التحليلات، تستعد الجماعات القومية لتحقيق حلمها القديم في الوصول إلى السلطة من خلال الانقلاب. جميعا يفهم تماما أن (فلاديمير) زيلينسكي أصبح الآن ضعيفا ومحبطا. لقد تخلى عنه (زيلينسكي) بالفعل جميع شركائه. مؤكدا أن زيلينسكي خارج البلاد".وتابع كيفا "القوميون يعدون انقلابا بغية الوصول إلى السلطة. ويلعب محافظ كييف فيتالي كليتشكو دورا نشطًا في هذه العملية... الآن يشغل هؤلاء الأشخاص جميع المباني الإدارية تقريبا في كييف، وهم بانتظار اللحظة المناسبة للسيطرة على الحكم".وأضاف كيفا "بعد إعلان أنفسهم كحكومة جديدة، سيبدأ القوميون في احتلال غرب أوكرانيا والتفاوض مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن إدخال قوات حفظ السلام".وقرر المدعي العام في أوكرانيا في وقت سابق، توجيه اتهامات بالخيانة للنائب إيليا كيفا، الذي تحدث عن هروب فلاديمير زيلينسكي خارج البلاد، معلنا اعتزام وضعه على قائمة المطلوبين.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/الحرس-الوطني-الروسي-يعتقل-عددا-من-قادة-التشكيلات-القومية-النازية-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1060131665.html
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أخبار أوكرانيا
نائب أوكراني معارض: القوميون يخططون لانقلاب خلال الأسبوعين المقبلين
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قال النائب الأوكراني المعارض إيليا كيفا، اليوم الثلاثاء، إن الجماعات القومية تخطط للقيام بانقلاب خلال الأسبوعين المقبلين في البلاد، ويشارك بنشاط في هذا الأمر محافظ كييف فيتالي كليتشكو.
وكتب كيفا على قناته في "تيلغرام": ""سأعطيكم القليل من التحليلات، تستعد الجماعات القومية لتحقيق حلمها القديم في الوصول إلى السلطة من خلال الانقلاب. جميعا يفهم تماما أن (فلاديمير) زيلينسكي أصبح الآن ضعيفا ومحبطا. لقد تخلى عنه (زيلينسكي) بالفعل جميع شركائه. مؤكدا أن زيلينسكي خارج البلاد".
وتابع كيفا "القوميون يعدون انقلابا بغية الوصول إلى السلطة. ويلعب محافظ كييف فيتالي كليتشكو دورا نشطًا في هذه العملية... الآن يشغل هؤلاء الأشخاص جميع المباني الإدارية تقريبا في كييف، وهم بانتظار اللحظة المناسبة للسيطرة على الحكم".
وأضاف كيفا "بعد إعلان أنفسهم كحكومة جديدة، سيبدأ القوميون في احتلال غرب أوكرانيا والتفاوض مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن إدخال قوات حفظ السلام".
وقرر المدعي العام في أوكرانيا في وقت سابق، توجيه اتهامات بالخيانة للنائب إيليا كيفا، الذي تحدث عن هروب فلاديمير زيلينسكي خارج البلاد
، معلنا اعتزام وضعه على قائمة المطلوبين.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، بهدف حماية المدنيين في جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.