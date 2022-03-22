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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220322/نيبينزيا-مستحيل-حرمان-روسيا-من-مقعدها-في-مجلس-الأمن-الدولي--1060302142.html
نيبينزيا: مستحيل حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن الدولي
نيبينزيا: مستحيل حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن الدولي
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T12:26+0000
2022-03-22T12:26+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال نيبينزيا ردا على سؤال طرح أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني بث على قناة "روسيا 24"، حول إمكانية حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن: "سأجيب: لا. هذا مستحيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة".وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد قال، بعد بدء العملية الروسية الخاصة، إنه دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إلغاء حق روسيا في التصويت في مجلس الأمن. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن كييف ستطلق إجراء يتعلق بما زعم أنه "مراجعة قانونية" للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.وتمتلك روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي، وتمتلك الدول الخمس هذه حق النقض "الفيتو".وتنتخب الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، كل عامين، 10 أعضاء لمجلس الأمن الدولي لتضاف إلى الأعضاء الدائمين، ليكتمل نصاب مجلس الأمن البالغ 15 عضوا (5 أعضاء دائمون و10 مؤقتون).
https://arabic.sputniknews.com/20220322/نيبينزيا-روسيا-تتعرض-لموجة-وهجمة-رهيبة-عبر-وسائل-الإعلام-الغربية-1060294981.html
https://arabic.sputniknews.com/20220322/تغطية-مباشرةاليوم-السابع-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060287998.html
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روسيا

نيبينزيا: مستحيل حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن الدولي

12:26 GMT 22.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDفاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا الدائم في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 18 مارس 2022
فاسيلي نيبينزيا، سفير روسيا الدائم في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 18 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أنه من المستحيل حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وقال نيبينزيا ردا على سؤال طرح أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني بث على قناة "روسيا 24"، حول إمكانية حرمان روسيا من مقعدها في مجلس الأمن: "سأجيب: لا. هذا مستحيل بموجب ميثاق الأمم المتحدة".
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
نيبينزيا: روسيا تتعرض لموجة وهجمة رهيبة عبر وسائل الإعلام الغربية
09:40 GMT
وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد قال، بعد بدء العملية الروسية الخاصة، إنه دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إلغاء حق روسيا في التصويت في مجلس الأمن. وفي وقت لاحق، قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن كييف ستطلق إجراء يتعلق بما زعم أنه "مراجعة قانونية" للعضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي.

بدوره، وصف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين المبادرة سابقا بأنها غير قابلة للتحقيق، لأنه من أجل تعديل أحكام الأمم المتحدة، من الضروري أن يتم دعمها والتصديق عليها من قبل ثلثي الدول الأعضاء، بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن مثل هذا القرار "لن يمر".

وتمتلك روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا، مقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي، وتمتلك الدول الخمس هذه حق النقض "الفيتو".
قوات الجيش الروسي والقوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في ضواحي ماريوبول، أوكرانيا 1 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
13:15 GMT
وتنتخب الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، كل عامين، 10 أعضاء لمجلس الأمن الدولي لتضاف إلى الأعضاء الدائمين، ليكتمل نصاب مجلس الأمن البالغ 15 عضوا (5 أعضاء دائمون و10 مؤقتون).
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم السابع والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:15 GMT
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