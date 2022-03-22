https://arabic.sputniknews.com/20220322/واشنطن-لن-ندعم-القرار-الروسي-الإنساني-بشأن-أوكرانيا--1060321998.html

واشنطن: لن ندعم القرار الروسي الإنساني بشأن أوكرانيا

واشنطن: لن ندعم القرار الروسي الإنساني بشأن أوكرانيا

أكدت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن لن تدعم قرار روسيا الإنساني بشأن أوكرانيا. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T18:57+0000

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2022-03-22T18:57+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت المبعوثة الأمريكية: "لا يوجد دعم (أمريكي) لهذا القرار".أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم الثلاثاء، أن التصويت على مشروع القرار الروسي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا، سيتم في مجلس الأمن الدولي غداً الأربعاء.ووفقا لمشروع القرار، فإن مجلس الأمن بدعو إلى "وقف إطلاق النار المتفاوض عليه لضمان إجلاء سريع وآمن وطوعي ودون عوائق لجميع المدنيين".وفي الوقت نفسه، يشدد مجلس الأمن على ضرورة اتفاق الطرفين على فترات هدنة لأسباب إنسانية لهذا الغرض.وينص مشروع القرار الذي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أيضًا على أن مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية كاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين هم في حالات ضعف، بما في ذلك النساء والأطفال.بالإضافة إلى ذلك، يطالب مشروع القرار بعدم استخدام البنية التحتية المدنية لإنشاء منشآت عسكرية، وكذلك عدم نشر المعدات العسكرية في مناطق مكتظة بالسكان.ويشير مشروع القرار إلى أن مجلس الأمن الدولي "يدعو الدول الأعضاء إلى تمويل نداء الأمم المتحدة العاجل للمساعدة الإنسانية في أوكرانيا، وكذلك خطة العمل الإقليمية بشأن اللاجئين الأوكرانيين".يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وتعتبر موسكو التصريحات حول عدم وجود ممرات إنسانية من المدن الأوكرانية بالكذب، مشيراة إلى أن الممرات موجودة، إلا أن القوميين الأوكرانيين لا يسمحون للسكان بالمغادرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220322/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-بايدن-يحذر-نظيره-الصيني-من-عواقب-إمداد-روسيا-بالسلاح-1060321377.html

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