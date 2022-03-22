https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-الخارجية-التركي-ونظيره-السعودي-يبحثان-تطوير-العلاقات-في-إطار-مثمر-1060311596.html
وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي يبحثان تطوير العلاقات في إطار "مثمر"
وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي يبحثان تطوير العلاقات في إطار "مثمر"
صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أنه التقى بنظيره السعودي فيصل بن فرحان لبحث العلاقات الثنائية مع المملكة في سبيل تطويرها. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T15:16+0000
2022-03-22T15:16+0000
2022-03-22T15:16+0000
أخبار تركيا اليوم
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120619_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4b236e7b94d856bd71642db6792f0cb4.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير، بحسب ما نقلته قناة "تي. آر. تي" التركية اليوم عن الوزير عقب حضوره اليوم مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بدورته 48 في إسلام أباد، "التقينا مع وزير خارجية السعودية وكان لقاءً مثمراً لتطوير العلاقات الثنائية".وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية، اليوم، عن حضوره المؤتمر، "منظمة التعاون الإسلامي وُجدت من أجل القضايا المشتركة، ومهمتها أن تكون صوت العالم الإسلامي، إن أصبحنا كأمة جسداً واحداً فسنتجاوز أي عقبة تواجهنا".هذا وبدأ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان وحكومته باتخاذ خطوات لتحسين علاقة بلاده مع كل من مصر والإمارات العربية المتحدة اللتين اتهمهما الرئيس التركي بتمويل محاولة انقلاب تموز/ يوليو 2016، ومع السعودية وإسرائيل مع تقديم بعض التنازلات والتراجع عن بعض المبادئ، تمثلت في الحد من نشاط قياديي وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المقيمين في تركيا وإغلاق ملف جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.تأتي خطوات أنقرة التطبيعية عقب رفع الحصار الخليجي المفروض على قطر وقمة العلا التي عقدت في السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي مطلع 2021 بهدف توطيد العلاقات.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049120619_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_966bae264a46a6da6ae306b906e84a8d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم
وزير الخارجية التركي ونظيره السعودي يبحثان تطوير العلاقات في إطار "مثمر"
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أنه التقى بنظيره السعودي فيصل بن فرحان لبحث العلاقات الثنائية مع المملكة في سبيل تطويرها.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الوزير، بحسب ما نقلته قناة "تي. آر. تي" التركية اليوم عن الوزير عقب حضوره اليوم مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي بدورته 48 في إسلام أباد، "التقينا مع وزير خارجية السعودية وكان لقاءً مثمراً لتطوير العلاقات الثنائية
".
وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية، اليوم، عن حضوره المؤتمر، "منظمة التعاون الإسلامي وُجدت من أجل القضايا المشتركة، ومهمتها أن تكون صوت العالم الإسلامي، إن أصبحنا كأمة جسداً واحداً فسنتجاوز أي عقبة تواجهنا".
هذا وبدأ الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان وحكومته باتخاذ خطوات لتحسين علاقة بلاده
مع كل من مصر والإمارات العربية المتحدة اللتين اتهمهما الرئيس التركي بتمويل محاولة انقلاب تموز/ يوليو 2016، ومع السعودية وإسرائيل مع تقديم بعض التنازلات والتراجع عن بعض المبادئ، تمثلت في الحد من نشاط قياديي وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" المقيمين في تركيا وإغلاق ملف جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
تأتي خطوات أنقرة التطبيعية عقب رفع الحصار الخليجي المفروض على قطر وقمة العلا التي عقدت في السعودية برعاية مجلس التعاون الخليجي مطلع 2021 بهدف توطيد العلاقات.