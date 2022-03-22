https://arabic.sputniknews.com/20220322/وزير-دفاع-إسرائيلي-سابق-الإيرانيون-يعملون-بقوة-على-محو-بلادنا-من-الخريطة-1060315193.html

وزير دفاع إسرائيلي سابق: الإيرانيون يعملون بقوة على محو بلادنا من الخريطة

وزير دفاع إسرائيلي سابق: الإيرانيون يعملون بقوة على محو بلادنا من الخريطة

قال الجنرال موشيه بوغي يعالون، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، اليوم الثلاثاء، إن الإيرانيين يعملون على محو بلاده من الخريطة. 22.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-22T16:24+0000

2022-03-22T16:24+0000

2022-03-22T16:24+0000

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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال يعالون ما زعمه بأن الإيرانيين يعملون بجد وقوة على محو إسرائيل من الخريطة، حيث وصف إيران بأنها مصدر الإرهاب الرئيس في منطقة الشرق الأوسط.وادعى يعالون أن لإيران تأثير كبير في دول عربية في المنطقة، منها سوريا والعراق واليمن ولبنان، زاعما أن "حزب الله" يوجه أكثر من 170 ألف صاروخ نحو إسرائيل.ودعا الجنرال موشيه بوغي يعالون، رئيس الأركان ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أنه على بلاده التحرك نحو إيران لحماية مواطنيها، بدعوى أن العقوبات لم ولن تجدي نفعا مع إيران.أوضحت الصحيفة العبرية أن تصريحات الجنرال بوغي يعالون جاءت خلال مشاركته في مؤتمر ISDEF الإسرائيلي، وهو أكبر حدث دولي للأمن والدفاع يعقد في إسرائيل، ويقام في مركز إكسبو تل أبيب.وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية يسودها حالة من القلق والتوتر جراء امتلاك إيران لسلاح "استراتيجي".وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الطائرات دون طيار الإيرانية التي يزيد مداها عن 2000 كيلومتر يسبب قلقا لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، خاصة مع انتشار مواقع إنتاج وإطلاق هذه الطائرات داخل الأراضي الإيرانية.وأرفق الموقع العبري خريطة بهذه المواقع، سواء إنتاج أو تخزين الطائرات دون طيار أو مواقع إطلاقها داخل إيران، ربما يزيد عن 30 موقع إيراني، وأنه رغم تدمير بعض هذه المواقع في هجوم نُسب لإسرائيل، قبل أسبوعين، فإنه لا يزال القلق يسود إسرائيل من هذه الطائرات، أو السلاح الإيراني الاستراتيجي.وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن هناك موقعا استراتيجيا ومهما يعد نقطة انطلاق للطائرات دون طيار الإيراني، ويقع في منطقة كاشان شمالي أصفهان، حيث يعتبر قاعدة تدريب رئيسية للحرس الثوري الإيراني ولما أسماه الموقع بـ"المبعوثين أو "التابعين من مختلف المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط".

https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-قلق-إسرائيلي-من-سلاح-إيران-الاستراتيجي-1060312033.html

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