https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-قلق-إسرائيلي-من-سلاح-إيران-الاستراتيجي-1060312033.html

إعلام: قلق إسرائيلي من سلاح إيران "الاستراتيجي"

إعلام: قلق إسرائيلي من سلاح إيران "الاستراتيجي"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية يسودها حالة من القلق والتوتر جراء امتلاك إيران لسلاح "استراتيجي". 22.03.2022, سبوتنيك عربي

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2022-03-22T15:25+0000

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وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الثلاثاء، أن الطائرات دون طيار الإيرانية التي يزيد مداها عن 2000 كيلومتر يسبب قلقا لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، خاصة مع انتشار مواقع إنتاج وإطلاق هذه الطائرات داخل الأراضي الإيرانية.وأرفق الموقع العبري خريطة بهذه المواقع، سواء إنتاج أو تخزين الطائرات دون طيار أو مواقع إطلاقها داخل إيران، وقد يزيد عن 30 موقع إيراني، وأنه رغم تدمير بعض هذه المواقع في هجوم نُسب لإسرائيل، قبل أسبوعين، فإنه لا يزال القلق يسود إسرائيل من هذه الطائرات، أو السلاح الإيراني الاستراتيجي.وأشار الموقع الإلكتروني إلى أن هناك موقعا استراتيجيا ومهما يعد نقطة انطلاق للطائرات دون طيار الإيراني، ويقع في منطقة كاشان شمالي أصفهان، حيث يعتبر قاعدة تدريب رئيسية للحرس الثوري الإيراني ولما أسماه الموقع بـ"المبعوثين أو "التابعين من مختلف المنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط".ومنتصف مارس/آذار الجاري، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "مئات الطائرات المسيرة الإيرانية، من أنواع مختلفة، تم تدميرها الشهر الماضي، خلال هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية في كرمانشاه، غربي إيران.وزعمت الصحيفة أن "6 طائرات إسرائيلية مسيرة هاجمت القاعدة العسكرية، ودمرت عددا كبيرا من الطائرات المسيرة الموجودة داخلها"، مشيرة إلى أن "هناك عدة تقديرات تشير إلى تدمير مئات الطائرات المسيرة الإيرانية في الهجوم الإسرائيلي".فجر الأحد 13 مارس/ آذار، تعرضت مدينة أربيل، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة".وأضاف: "جاء قصف أربيل على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/إسرائيل-تقول-إن-إيران-أطلقت-طائرتين-دون-طيار-لتنفيذ-هجمات-داخل-أراضيها-1060155969.html

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