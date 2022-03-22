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https://arabic.sputniknews.com/20220322/يهدد-عرش-صلاح-كلوب-يصف-لاعب-في-ليفربول-بأنه-أقرب-ما-يكون-إلى-معجزة-1060310910.html
يهدد عرش صلاح... كلوب يصف لاعب في ليفربول بأنه "أقرب ما يكون إلى معجزة"
يهدد عرش صلاح... كلوب يصف لاعب في ليفربول بأنه "أقرب ما يكون إلى معجزة"
وصف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، لاعب منضم حديثا إلى فريقه، بأنه "أقرب ما يكون إلى معجزة"، مشيدا بأدائه والطريقة التي يلعب بها كرة القدم. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T15:10+0000
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جاء ذلك في تصريح كلوب لشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء، عن اللاعب الكولومبي لويس دياز البالغ من العمر 25 عاما.وكان دياز قد أنضم إلى ليفربول في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادما من بورتو البرتغالي، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.وأضاف "هناك دائما سبب وراء تعاقدك مع لاعب معين، والسبب هو أداؤه والطريقة التي يلعب بها كرة القدم".وتابع المدرب الألماني: "كان الأمر مميزا مع لويس.. حين رأيناه، علمنا أنه سيتأقلم على الفور، لدينا لاعب واثق هنا.. في العادة هذا الأمر صعب حقا".وأوضح كلوب أن لويس دياز أن كان يلعب جيدا مع بورتو وكولومبيا "لهذا السبب، جاء إلى ليفربول وكله ثقة، رغم أنه ما يزال يتأقلم مع الحياة في إنجلترا".وقد تمكن دياز من تسجيل هدفين في أول 12 مباراة له مع ليفربول، إلى جانب أدائه المتميز، الذي ثمنه مسؤولو وعشاق الفريق الإنجليزي.يأتي ذلك تزامنا مع توقف المفاوضات بين محمد صلاح والريدز بشأن العقد الجديد، وفي الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن احتمال انتقال النجم المصري إلى ناد أخر.يذكر أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي في صيف 2023 ويمكن لليفربول أن يضع صلاح على قائمة الانتقالات هذا الصيف إذا فشل في الاتفاق على الشروط الجديدة بحلول الصيف المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/صحيفة-صلاح-أبلغ-برشلونة-بموافقته-على-الانتقال-في-الصيف-المقبل-1060085105.html
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ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة

يهدد عرش صلاح... كلوب يصف لاعب في ليفربول بأنه "أقرب ما يكون إلى معجزة"

15:10 GMT 22.03.2022
© REUTERS / ANDREW YATESمحمد صلاح - يورغن كلوب
محمد صلاح - يورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / ANDREW YATES
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وصف الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، لاعب منضم حديثا إلى فريقه، بأنه "أقرب ما يكون إلى معجزة"، مشيدا بأدائه والطريقة التي يلعب بها كرة القدم.
جاء ذلك في تصريح كلوب لشبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الثلاثاء، عن اللاعب الكولومبي لويس دياز البالغ من العمر 25 عاما.
وكان دياز قد أنضم إلى ليفربول في يناير/ كانون الثاني الماضي، قادما من بورتو البرتغالي، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

وقال كلوب "لا نتوقع معجزات على الفور من هذا النوع من اللاعبين، لكنه ليس ببعيد عن ذلك".

وأضاف "هناك دائما سبب وراء تعاقدك مع لاعب معين، والسبب هو أداؤه والطريقة التي يلعب بها كرة القدم".
وتابع المدرب الألماني: "كان الأمر مميزا مع لويس.. حين رأيناه، علمنا أنه سيتأقلم على الفور، لدينا لاعب واثق هنا.. في العادة هذا الأمر صعب حقا".
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وأوضح كلوب أن لويس دياز أن كان يلعب جيدا مع بورتو وكولومبيا "لهذا السبب، جاء إلى ليفربول وكله ثقة، رغم أنه ما يزال يتأقلم مع الحياة في إنجلترا".
وقد تمكن دياز من تسجيل هدفين في أول 12 مباراة له مع ليفربول، إلى جانب أدائه المتميز، الذي ثمنه مسؤولو وعشاق الفريق الإنجليزي.
يأتي ذلك تزامنا مع توقف المفاوضات بين محمد صلاح والريدز بشأن العقد الجديد، وفي الوقت الذي تتحدث فيه تقارير عن احتمال انتقال النجم المصري إلى ناد أخر.
يذكر أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي في صيف 2023 ويمكن لليفربول أن يضع صلاح على قائمة الانتقالات هذا الصيف إذا فشل في الاتفاق على الشروط الجديدة بحلول الصيف المقبل.
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