https://arabic.sputniknews.com/20220323/إيران-تؤكد-استعدادها-التام-للتوصل-إلى-اتفاق-نووي-جيد-وقوي-ومستدام-في-مفاوضات-فيينا-1060334924.html

إيران تؤكد استعدادها التام للتوصل إلى اتفاق نووي جيد وقوي ومستدام في مفاوضات فيينا

إيران تؤكد استعدادها التام للتوصل إلى اتفاق نووي جيد وقوي ومستدام في مفاوضات فيينا

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، استعداد بلاده "التام للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام في مفاوضات فيينا". 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T09:09+0000

2022-03-23T09:09+0000

2022-03-23T09:09+0000

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أخبار قطر اليوم

الاتفاق النووي الإيراني

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وشدد عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة الاهتمام بمصالح الشعب الإيراني والخطوط الحمراء للجمهورية الإسلامية الإيرانية حول مفاوضات فيينا"، مؤكدا أن إيران مستعدة تماما للتوصل الى اتفاق جيد وقوي ومستدام، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.من جانبه، ثمّن وزير الخارجية القطري دور إيران البناء في مفاوضات فيينا، مؤكدا على ضرورة بذل الجهود من قبل جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق.وناقش الجانبان خلال الاتصال الهاتفي آخر مستجدات العلاقات الثنائية، والأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب مفاوضات فيينا، مؤكدين على أهمية استمرار المشاورات بين البلدين ومتابعة تطور العلاقات الثنائية، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن واشنطن على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة لضمان عودة قيود الاتفاق النووي على إيران.وحسب تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال: "واشنطن مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لإعادة برنامج إيران النووي لقيوده بموجب الاتفاق النووي".ولفت برايس إلى أن العودة إلى الاتفاق النووي ليس وشيكا ولا مؤكدا، مشيرا إلى أن بلاده "تتأهب على حد سواء لسيناريوهات العودة المشتركة وعدم العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي".يشار إلى أنه في عام 2015، وقعت إيران اتفاقًا نوويًا عُرف رسميًا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) مع مجموعة P5 + 1، التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي.وطالبت طهران بتقليص برنامجها النووي وتقليص احتياطياتها من اليورانيوم بشكل كبير مقابل تخفيف العقوبات، بما في ذلك رفع حظر الأسلحة بعد خمس سنوات من إبرام الصفقة.وفي عام 2018، سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بلاده من خطة العمل الشاملة المشتركة وأعاد فرض العقوبات على إيران، التي ردت عليها الأخيرة بالتخلي التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق، وتبع ذلك عدة حزم من العقوبات الأمريكية ضد إيران منذ ذلك الحين.منذ أبريل/ نيسان 2021 ، تستضيف فيينا محادثات تهدف إلى منع الاتفاق النووي الإيراني من الفشل تمامًا.

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