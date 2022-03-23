https://arabic.sputniknews.com/20220323/الإمارات-لدينا-احتياطيات-غذاء-تكفي-6-أشهر-على-الأقل-1060334062.html

الإمارات: لدينا احتياطيات غذاء تكفي 6 أشهر على الأقل

الإمارات: لدينا احتياطيات غذاء تكفي 6 أشهر على الأقل

أعلن وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي، اليوم الأربعاء، أن بلاده لديها احتياطيات غذاء تكفي 6 أشهر على الأقل. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T08:51+0000

2022-03-23T08:51+0000

2022-03-23T08:51+0000

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ونقلت "رويترز"، عن الزيودي، قوله إن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع الغذائية تشمل الأرز والقمح والسكر.وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها تستورد القمح من 6 أسواق رئيسة، تشمل: روسيا، كندا، أستراليا، أوكرانيا، الهند، والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الحرص على تنويع مصادر استيراد القمح، باعتباره إحدى السلع الاستراتيجية المهمة للدولة.وقال مدير إدارة السلامة الغذائية في وزارة التغيّر المناخي والبيئة، عبد الله الجنعان، في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "إن ضمان استمرارية ومرونة سلاسل توريد الغذاء يمثل إحدى الأولويات التي تعمل عليها الوزارة، وذلك ضمن هدفها الاستراتيجي الخاص بتعزيز الأمن الغذائي للدولة بشكل دائم ومستمر".وأكد الجنعان على أن الإمارات تعمل بشكل دائم على تعزيز تعاونها مع مختلف الأسواق في العالم، وزيادة عدد الأسواق المعتمد الاستيراد منها، وفق المعايير والشروط والمحددات العالمية، التي تضمن توافر أعلى المعايير الخاصة بسلامة الأغذية.يشار إلى أن الفترة الماضية شهدت مخاوف بشأن نقص توريد القمح بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، التي تُعد هي وروسيا من أهم وأكبر موردي القمح في العالم. ووصلت أسعار القمح الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، وسط مخاوف متزايدة من حدوث نقص عالمي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وتشير الإحصاءات إلى أن روسيا وأوكرانيا تزودان العالم بما يقرب من ثلث صادرات القمح العالمية سنوياً.

https://arabic.sputniknews.com/20220308/كل-ما-تريد-معرفته-عن-تجارة-القمح-العالمية-أكبر-المصدرين-والمستوردين-وأهم-المنتجين-1059643510.html

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