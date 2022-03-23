https://arabic.sputniknews.com/20220323/السيسي-للمصريين-إحنا-عاملين-حسابنا-لكل-حاجة-واعملوا-اللي-عايزينه-فيديو-1060350873.html

السيسي للمصريين: إحنا عاملين حسابنا لكل حاجة واعملوا اللي عايزينه... فيديو

السيسي للمصريين: إحنا عاملين حسابنا لكل حاجة واعملوا اللي عايزينه... فيديو

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "الدولة المصرية لا تعانى من أي نقص في السلع الأساسية أو الوقود رغم ارتفاع أسعار الوقود عالميا"، قائلا... 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T13:18+0000

2022-03-23T13:18+0000

2022-03-23T13:18+0000

أخبار مصر الآن

أسعار النفط اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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وقال السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، إنه "يأمل في انتهاء الأزمات قريبا حتى لا يرتفع سعر النفط أكثر من ذلك"، مضيفا أن "هناك مشكلة كبيرة نواجهها في سلاسل التوريد بسبب الأزمات الدولية، لكن نجاح مصر يعتبر إنجازا".وأشار إلى أنه "لولا تنفيذ البرنامج الاقتصادي لكان موقف مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية صعبة جدا"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي مشكلة في السلع داخل مصر حاليا أو خلال شهر رمضان".وكرم السيسي، في وقت سابق اليوم، نماذج مشرفة من السيدات المصريات في مختلف المجالات.وكانت السيدة سميرة أحمد حسان هاشم، الحاصلة على لقب الأم المثالية الثانية، على مستوى الجمهورية، من محافظة سوهاج، ضمن السيدات المكرمات.وحرص الرئيس المصري، على الإمساك بيد السيدة التي خرجت على المسرح متكئة على عكاز، وأزال الكمامة عن وجهها للاستماع إلى ما تقوله بوضوح.وبعد حديث مطول بينها وبين الرئيس، قبّل السيسي يدها، واصطحبها حتى النزول من على خشبة المسرح.

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أخبار مصر الآن, أسعار النفط اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي