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باشاغا: حكومة الدبيبة لا زالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بطرابلس
باشاغا: حكومة الدبيبة لا زالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بطرابلس
اتهم رئيس الحكومة الليبية المُنتخبة من مجلس النواب حكومة عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في اغتصاب السلطة واحتلال المقار الحكومية في العاصمة طرابلس. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T19:19+0000
2022-03-23T19:19+0000
أخبار ليبيا اليوم
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جاء ذلك في بيان، أصدره باشاغا مساء اليوم الأربعاء، وحصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه.واعتبر باشاغا أن ضمان إجراء الانتخابات وتحقيقها على أساس دستوري ونزيه، يتطلب تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري، الذي تمارسة الحكومة المنتهية الولاية "التي لازالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس".وأضاف أن حكومة الدبيبة تستند في تصرفاتها إلى فرض الأمر الواقع واستغلال حرص حكومته على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري.وحذر من أن ينال "استمرار الحكومة منتهية الولاية في اغتصاب السلطة والتهديد بالعنف، من إتفاق وقف إطلاق النار، وتقويض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبآدئ الديمقراطية، والدولة المدنية".وأمس الثلاثاء، أصدر رئيس الحكومة الليبية التي شكلها مجلس النواب في طبرق (شرق) مطلع الشهر الجاري، منشورا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/حكومة-باشاغا-تصل-إلى-الجنوب-الليبي-صور-1060304327.html
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أخبار ليبيا اليوم

باشاغا: حكومة الدبيبة لا زالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بطرابلس

19:19 GMT 23.03.2022
© Photoفتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا
فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة المعترف بها دوليا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
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اتهم رئيس الحكومة الليبية المُنتخبة من مجلس النواب حكومة عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في اغتصاب السلطة واحتلال المقار الحكومية في العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان، أصدره باشاغا مساء اليوم الأربعاء، وحصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه.
واعتبر باشاغا أن ضمان إجراء الانتخابات وتحقيقها على أساس دستوري ونزيه، يتطلب تضافر كافة الجهود المحلية والدولية لوقف التصعيد السياسي والعسكري، الذي تمارسة الحكومة المنتهية الولاية "التي لازالت تغتصب السلطة وتحتل المقار الحكومية بالعاصمة طرابلس".
وأضاف أن حكومة الدبيبة تستند في تصرفاتها إلى فرض الأمر الواقع واستغلال حرص حكومته على عدم استخدام العنف والتصعيد العسكري.
وحذر من أن ينال "استمرار الحكومة منتهية الولاية في اغتصاب السلطة والتهديد بالعنف، من إتفاق وقف إطلاق النار، وتقويض الجهود المحلية والدولية الساعية لإجراء الانتخابات، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً لمبآدئ الديمقراطية، والدولة المدنية".
وصول حكومة باشاغا إلى الجنوب الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
حكومة باشاغا تصل إلى الجنوب الليبي... صور
أمس, 12:57 GMT
وأمس الثلاثاء، أصدر رئيس الحكومة الليبية التي شكلها مجلس النواب في طبرق (شرق) مطلع الشهر الجاري، منشورا يحظر تنفيذ قرارات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
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