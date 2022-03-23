عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220323/بلينكن-القوات-الروسية-ارتكبت-جرائم-حرب-في-أوكرانيا--1060365638.html
بلينكن: القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا
بلينكن: القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا
أعلنت الولايات المتحدة أن تقييمها يفيد بارتكاب القوات الروسية ما وصفته بجرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T19:23+0000
2022-03-23T19:23+0000
وزير الخارجية الأمريكي
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_c6052eadba4e59df13b1b160bba8a17c.jpg
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في نشرته الخارجية اليوم الأربعاء.وقال وزير الخارجية: "اليوم، يمكنني أن أعلن أنه، بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، فإن الحكومة الأمريكية تقدر أن أفراد القوات الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا".وأوضح أن التقييم الأمريكي يعتمد على مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من المصادر العامة والاستخباراتية.وأضاف: "كما هو الحال مع أي جريمة مزعومة، فإن المحكمة ذات الاختصاص القضائي على الجريمة هي المسؤولة في النهاية عن تحديد الذنب الجنائي في قضايا محددة".وأوضح أن: "حكومة الولايات المتحدة تتبع تقارير جرائم الحرب، وستتبادل المعلومات التي نجمعها مع الحلفاء والشركاء والمؤسسات والمنظمات الدولية ، حسب الحاجة".وأكد أن بلاده ملتزمة "بمتابعة المساءلة باستخدام كل أداة متاحة، بما في ذلك الملاحقات الجنائية".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الناتو-لا-يعتبر-نفسه-جزءا-من-النزاع-في-أوكرانيا--1060354089.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/15/1056804425_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_68e1e70af8f734f18760824c182b6e2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وزير الخارجية الأمريكي, أخبار أوكرانيا

بلينكن: القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا

19:23 GMT 23.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت الولايات المتحدة أن تقييمها يفيد بارتكاب القوات الروسية ما وصفته بجرائم حرب خلال العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في نشرته الخارجية اليوم الأربعاء.
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ يتحدث في مؤتمر ميونخ للأمن السنوي في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الناتو لا يعتبر نفسه جزءا من النزاع في أوكرانيا
14:10 GMT
وقال وزير الخارجية: "اليوم، يمكنني أن أعلن أنه، بناءً على المعلومات المتاحة حاليًا، فإن الحكومة الأمريكية تقدر أن أفراد القوات الروسية قد ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا".
وأوضح أن التقييم الأمريكي يعتمد على مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من المصادر العامة والاستخباراتية.
وأضاف: "كما هو الحال مع أي جريمة مزعومة، فإن المحكمة ذات الاختصاص القضائي على الجريمة هي المسؤولة في النهاية عن تحديد الذنب الجنائي في قضايا محددة".
وأوضح أن: "حكومة الولايات المتحدة تتبع تقارير جرائم الحرب، وستتبادل المعلومات التي نجمعها مع الحلفاء والشركاء والمؤسسات والمنظمات الدولية ، حسب الحاجة".
وأكد أن بلاده ملتزمة "بمتابعة المساءلة باستخدام كل أداة متاحة، بما في ذلك الملاحقات الجنائية".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس الروسي، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة؛ مؤكدا أنه لا توجد خطط لاحتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала