https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-يدين-الهجوم-الإرهابي-في-إسرائيل-1060353665.html
بوريل: الاتحاد الأوروبي يدين "الهجوم الإرهابي" في إسرائيل
بوريل: الاتحاد الأوروبي يدين "الهجوم الإرهابي" في إسرائيل
علق جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على حادث الطعن، الذي شهدته إسرائيل، أمس الثلاثاء، وتسبب في سقوط قتلى ومصابين. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T14:03+0000
2022-03-23T14:03+0000
2022-03-23T14:03+0000
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي" الذي شهدته منطقة بئر سبع في إسرائيل.وتابع: "نتقدم بعميق التعازي لأسر الضحايا"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي يقف بجانب إسرائيل في اللحظات الصعبة".يذكر أن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة شملت طعن ودهس في منطقة بئر سبع جنوبي إسرائيل، أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 2 آخرين، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله على الفور، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اعتبر بعضها أن الهجوم هو الأكبر والأقوى منذ 2016.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار إسرائيل اليوم
بوريل: الاتحاد الأوروبي يدين "الهجوم الإرهابي" في إسرائيل
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علق جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على حادث الطعن، الذي شهدته إسرائيل، أمس الثلاثاء، وتسبب في سقوط قتلى ومصابين.
جاء ذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، قال فيها إن الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات "الهجوم الإرهابي" الذي شهدته منطقة بئر سبع في إسرائيل.
وتابع: "نتقدم بعميق التعازي لأسر الضحايا
"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي يقف بجانب إسرائيل في اللحظات الصعبة".
وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزما بكل ثبات بمنع ومحاربة الإرهاب والعنف والتطرف.
يذكر أن فلسطينيا قام بعملية مزدوجة شملت طعن ودهس في منطقة بئر سبع جنوبي إسرائيل، أدت إلى مقتل 4 إسرائيليين
وإصابة 2 آخرين، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله على الفور، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اعتبر بعضها أن الهجوم هو الأكبر والأقوى منذ 2016.