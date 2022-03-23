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https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوغبا-أصبت-بالاكتئاب-في-مع-مورينيو-1060328733.html
بوغبا: أصبت بالاكتئاب مع مورينيو
بوغبا: أصبت بالاكتئاب مع مورينيو
هاجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T00:34+0000
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بوغبا
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وقال بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن موسم (2016-2017) مع مورينيو أصيب بالاكتئاب.وأكد بوغبا أنه اتصل بنجوم كبار مثل باتريس إيفرا لاستشارتهم حتى يتخطى تلك المرحلة.وشدد النجم الفرنسي على أن حزين لعدم فوز الفريق بأي بطولات خلال السنوات الخمس الماضية.وعقد بوغبا بين منتخب الديوك واليونايتد قائلا، "إنه في المنتخب يشارك في المباريات، ويلعب في مركزه، ويعرف دوره، ويلمس ثقة زملائه والمدير الفني. بينما في يونايتد من الصعب أن يشعر بالاستقرار مع تغيير مركزه وطريقة اللعب والتشكيل الأساسي.
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بوغبا

بوغبا: أصبت بالاكتئاب مع مورينيو

00:34 GMT 23.03.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHEبوغبا وغريزمان لاعبي فرنسا من مباراة فنلندا الثلاثاء 7 سبتمبر 2021
بوغبا وغريزمان لاعبي فرنسا من مباراة فنلندا الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / STEPHANE MAHE
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هاجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.
وقال بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن موسم (2016-2017) مع مورينيو أصيب بالاكتئاب.
وأكد بوغبا أنه اتصل بنجوم كبار مثل باتريس إيفرا لاستشارتهم حتى يتخطى تلك المرحلة.
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وشدد النجم الفرنسي على أن حزين لعدم فوز الفريق بأي بطولات خلال السنوات الخمس الماضية.
وعقد بوغبا بين منتخب الديوك واليونايتد قائلا، "إنه في المنتخب يشارك في المباريات، ويلعب في مركزه، ويعرف دوره، ويلمس ثقة زملائه والمدير الفني. بينما في يونايتد من الصعب أن يشعر بالاستقرار مع تغيير مركزه وطريقة اللعب والتشكيل الأساسي.
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