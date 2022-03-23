https://arabic.sputniknews.com/20220323/بوغبا-أصبت-بالاكتئاب-في-مع-مورينيو-1060328733.html
بوغبا: أصبت بالاكتئاب مع مورينيو
بوغبا: أصبت بالاكتئاب مع مورينيو
هاجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T00:34+0000
2022-03-23T00:34+0000
2022-03-23T00:34+0000
بوغبا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050078695_0:0:1617:910_1920x0_80_0_0_38b26d8bfa7a4a701dbe011b69727254.jpg
وقال بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن موسم (2016-2017) مع مورينيو أصيب بالاكتئاب.وأكد بوغبا أنه اتصل بنجوم كبار مثل باتريس إيفرا لاستشارتهم حتى يتخطى تلك المرحلة.وشدد النجم الفرنسي على أن حزين لعدم فوز الفريق بأي بطولات خلال السنوات الخمس الماضية.وعقد بوغبا بين منتخب الديوك واليونايتد قائلا، "إنه في المنتخب يشارك في المباريات، ويلعب في مركزه، ويعرف دوره، ويلمس ثقة زملائه والمدير الفني. بينما في يونايتد من الصعب أن يشعر بالاستقرار مع تغيير مركزه وطريقة اللعب والتشكيل الأساسي.
https://arabic.sputniknews.com/20210625/إجراء-جديد-يخص-المسلمين-في-يورو-2020-بعد-حادثتي-بوغبا-وكريستيانو-1049355133.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1050078695_19:0:1607:1191_1920x0_80_0_0_2d86925800022033d14eebd8c33fa023.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بوغبا
بوغبا: أصبت بالاكتئاب مع مورينيو
تابعنا عبر
هاجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.
وقال بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن موسم (2016-2017) مع مورينيو أصيب بالاكتئاب.
وأكد بوغبا أنه اتصل بنجوم كبار مثل باتريس إيفرا لاستشارتهم
حتى يتخطى تلك المرحلة.
وشدد النجم الفرنسي على أن حزين لعدم فوز الفريق بأي بطولات خلال السنوات الخمس الماضية.
وعقد بوغبا بين منتخب الديوك واليونايتد قائلا، "إنه في المنتخب يشارك في المباريات، ويلعب في مركزه
، ويعرف دوره، ويلمس ثقة زملائه والمدير الفني. بينما في يونايتد من الصعب أن يشعر بالاستقرار مع تغيير مركزه وطريقة اللعب والتشكيل الأساسي.