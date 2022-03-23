https://arabic.sputniknews.com/20220323/تقرير-يكشف-5-شركات-مصرية-تستهدف-الإمارات-باستثمار-ملياري-دولار-فيها-1060357636.html
تقرير يكشف 5 شركات مصرية تستهدف الإمارات شراء بعض أسهمها
تقرير يكشف 5 شركات مصرية تستهدف الإمارات شراء بعض أسهمها
تعتزم شركة أبو ظبي القابضة، والتي تقوم بدور صندوق الثروة السيادي للإمارة، شراء حصص في شركات أسمدة وشحن وعمليات مصرفية مصرية، في صفقة تقدر بنحو ملياري دولار. 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T16:05+0000
2022-03-23T16:05+0000
2022-03-23T16:07+0000
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اقتصاد
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وسيستحوذ الصندوق على حصص مملوكة للحكومة المصرية في شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة.ومن المقرر أيضا أن يشتري الصندوق تش حصصا في شركة "فوري" للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع، والبنك التجاري الدولي مصر، والذي يعد أكبر بنك مدرج بالبورصة في منطقة شمال أفريقيا.وقالت مصادر مطلعة على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الأسبوع لوكالة "بلومبيرغ"، إن نحو نصف قيمة الصفقة يشكلها اتفاق لبيع نحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي.كانت الإمارات أحد أبرز الداعمين لمصر خلال السنوات الماضية، حيث قدمت دعما ماليا تشتد الحاجة إليه في شكل استثمارات وودائع.تواجه مصر، التي تعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية، وتراجعا محتملا في السياحة من السوق الرئيسية في روسيا نتيجة للحرب في أوكرانيا.في حين رفضت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التعليق، قال مسؤولون في أبو قير ومصر للأسمدة، إن بيع أي حصص سيكون دورا منوطا بالمساهمين الحاليين.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/السيسي-للمصريين-إحنا-عاملين-حسابنا-لكل-حاجة-واعملوا-اللي-عايزينه-فيديو-1060350873.html
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أخبار مصر الآن, اقتصاد
تقرير يكشف 5 شركات مصرية تستهدف الإمارات شراء بعض أسهمها
16:05 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 16:07 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
تعتزم شركة أبو ظبي القابضة، والتي تقوم بدور صندوق الثروة السيادي للإمارة، شراء حصص في شركات أسمدة وشحن وعمليات مصرفية مصرية، في صفقة تقدر بنحو ملياري دولار.
وسيستحوذ الصندوق على حصص مملوكة للحكومة المصرية في شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ومصر لإنتاج الأسمدة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة.
ومن المقرر أيضا أن يشتري الصندوق تش حصصا في شركة "فوري" للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع، والبنك التجاري الدولي مصر، والذي يعد أكبر بنك مدرج بالبورصة في منطقة شمال أفريقيا.
وقالت مصادر مطلعة على الاتفاقية في وقت سابق من هذا الأسبوع لوكالة "بلومبيرغ"، إن نحو نصف قيمة الصفقة
يشكلها اتفاق لبيع نحو 18% من أسهم البنك التجاري الدولي.
كانت الإمارات أحد أبرز الداعمين لمصر
خلال السنوات الماضية، حيث قدمت دعما ماليا تشتد الحاجة إليه في شكل استثمارات وودائع.
تواجه مصر، التي تعد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية، وتراجعا محتملا في السياحة من السوق الرئيسية في روسيا نتيجة للحرب في أوكرانيا.
في حين رفضت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التعليق، قال مسؤولون في أبو قير ومصر للأسمدة، إن بيع أي حصص سيكون دورا منوطا بالمساهمين الحاليين.