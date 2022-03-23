عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220323/رغم-مقتله-وزير-إسرائيلي-يتوعد-بالقبض-على-منفذ-عملية-بئر-السبع-1060365328.html
رغم مقتله.. وزير إسرائيلي يتوعد بالقبض على منفذ عملية بئر السبع
رغم مقتله.. وزير إسرائيلي يتوعد بالقبض على منفذ عملية بئر السبع
أثارت تصريحات عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ضجة واسعة في البلاد، أثناء جنازة قتلى عملية الدهس والطعن في بئر السبع، والتي وقعت... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T19:17+0000
2022-03-23T19:17+0000
إسرائيل
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407648_0:130:3071:1857_1920x0_80_0_0_b51f62adca809036aadf3cbb239dfbac.jpg
وأفادت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الأربعاء، بأن عومير بارليف قد توعد بالقبض على منفذ العملية وتقديمه للمحاكمة، رغم مقتله، فور قيامه بالعملية، وهو ما سبَّب حرجا كبيرا للوزير الإسرائيلي.وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد تسببت بضجة كبيرة في جنازة واحدة من اللاتي قتلن في عملية بئر السبع، أمس الثلاثاء.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" بعد الإفراج عنه من السجون، لكنه نجح في تنفيذ العملية.وأوضحت القناة في شريط فيديو جديد لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن جهاز الشاباك كان يراقب منفذ العملية الفلسطيني، محمد أبو القيعان، وأنه تجول في أنحاء إسرائيل، مدعية أنه تواصل مع بعض أنصار تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) سابقا، دون وجود سبب لاعتقاله.وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت ارتفاع عدد قتلى عملية الطعن والدهس المزدوجة في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، إلى 4 وإصابتين.وقام الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المولات التجارية في مدينة بئر السبع والتي تقع جنوب إسرائيل.ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الواقعة بأنها الأكبر والأقوى منذ العام 2016.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-عملية-طعن-بئر-السبع-تعني-فشلا-استخباراتيا-جديدا-في-إسرائيل-1060324670.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049407648_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ea0303a164cf3685598080b3e22001f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار العالم الآن

رغم مقتله.. وزير إسرائيلي يتوعد بالقبض على منفذ عملية بئر السبع

19:17 GMT 23.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
تابعنا عبرGoogle news
أثارت تصريحات عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ضجة واسعة في البلاد، أثناء جنازة قتلى عملية الدهس والطعن في بئر السبع، والتي وقعت أمس.
وأفادت القناة العبرية الـ 13، مساء اليوم الأربعاء، بأن عومير بارليف قد توعد بالقبض على منفذ العملية وتقديمه للمحاكمة، رغم مقتله، فور قيامه بالعملية، وهو ما سبَّب حرجا كبيرا للوزير الإسرائيلي.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن تصريحات عومير بارليف، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، قد تسببت بضجة كبيرة في جنازة واحدة من اللاتي قتلن في عملية بئر السبع، أمس الثلاثاء.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
إعلام: عملية طعن بئر السبع تعني فشلا استخباراتيا جديدا في إسرائيل
أمس, 20:13 GMT
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية بئر السبع كان تحت مراقبة جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الداخلي "الشاباك" بعد الإفراج عنه من السجون، لكنه نجح في تنفيذ العملية.
وأوضحت القناة في شريط فيديو جديد لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن جهاز الشاباك كان يراقب منفذ العملية الفلسطيني، محمد أبو القيعان، وأنه تجول في أنحاء إسرائيل، مدعية أنه تواصل مع بعض أنصار تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) سابقا، دون وجود سبب لاعتقاله.
وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت ارتفاع عدد قتلى عملية الطعن والدهس المزدوجة في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، إلى 4 وإصابتين.
وقام الفلسطيني محمد أبو القيعان بتلك العملية المزدوجة بالقرب من أحد المولات التجارية في مدينة بئر السبع والتي تقع جنوب إسرائيل.
ووصفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الواقعة بأنها الأكبر والأقوى منذ العام 2016.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة...اليوم الثامن والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала