https://arabic.sputniknews.com/20220323/عبداللهيان-اقتربنا-من-الاتفاق-أكثر-من-أي-وقت-مضى-1060362034.html

عبد اللهيان: اقتربنا من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى

عبد اللهيان: اقتربنا من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إننا اقتربنا من التوصل إلى الاتفاق أكثر من أي وقت مضى. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T17:21+0000

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2022-03-23T17:22+0000

أخبار سوريا اليوم

إيران

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الأربعاء، عن عبداللهيان تأكيده أن إيران لن تتجاوز خطوطها الحمراء، وهو ما صرح به خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد.وشدد الوزير الإيراني على أنه "في حال تحلي الطرف الأمريكي بالنظرة الواقعية، نحن مستعدون لحسم الاتفاق بحضور وزراء الخارجية في العاصمة النمساوية، فيينا، مضيفا أن بلاده اقتربت من الاتفاق أكثر من أي وقت مضى، وهو ما أبلغته إيران للجانب الأمريكي حيال أحدث مقترحاتها للتوصل إلى الاتفاق.وأفاد عبد اللهيان بأن إيران ترحب بتوجه بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع سوريا، مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره السوري عدة قضايا إقليمية بما فيها التطورات في اليمن، معلنا ترحيبه بوقف إطلاق النار وإجراء الحوار بين جميع الأطراف في اليمن.ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوري خلال المؤتمر الصحفي، أنه استعرض مع نظيره حسين أمير عبداللهيان العلاقات الثنائية بين سوريا وإيران، وسبل مكافحة الإجراءات الاقتصادية اللا مشروعة التي فرضت عليهما.وكان عبداللهيان قد وصل، صباح اليوم الأربعاء، إلى دمشق في جولة ستشمل أيضا لبنان.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/إيران-تؤكد-أن-الوصول-لاتفاق-خلال-محادثات-فيينا-اقترب-من-المرحلة-النهائية-1060284215.html

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