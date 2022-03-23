https://arabic.sputniknews.com/20220323/فايزر-تسحب-شحنات-من-عقار-لعلاج-ضغط-الدم-بسبب-مادة-مسرطنة-محتملة-1060329154.html
فايزر تسحب شحنات من عقار لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة محتملة
فايزر تسحب شحنات من عقار لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة محتملة
قالت شركة فايزر إنها سحبت شحنات من عقار أكيوريتك لعلاج ضغط الدم ومن نسختين أرخص مصرح بهما من العقار لوجود مستويات مرتفعة من مادة النتروزامين في شكل شوائب،... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T02:46+0000
2022-03-23T02:46+0000
2022-03-23T02:46+0000
ضغط الدم
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وأضافت الشركة، أنها لم تتلق أي تقارير عن آثار سلبية مرتبطة بالعقار حتى الآن.ومع ذلك، قالت شركة فايزر إنه لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون العقار.وقالت شركة الأدوية إن المرضى الذين يتناولون هذه المنتجات حاليا يجب أن يستشيروا أطباءهم بشأن خيارات العلاج البديلة، وفقا لرويترز.وسحبت شركة فايزر كندا هذا الشهر عقار أكيوريتك نظرا لوجود الشوائب نفسها.وفي العام الماضي، سحبت شركة الأدوية أيضا عقار شانتيكس المضاد للتدخين، بسبب ارتفاع مستويات النتروزامين في تلك الأقراص.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/فايزر-وبيونتك-تسعيان-للموافقة-على-جرعة-معززة-ثانية-لمن-فوق-65-عاما-1059951876.html
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ضغط الدم
فايزر تسحب شحنات من عقار لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة محتملة
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قالت شركة فايزر إنها سحبت شحنات من عقار أكيوريتك لعلاج ضغط الدم ومن نسختين أرخص مصرح بهما من العقار لوجود مستويات مرتفعة من مادة النتروزامين في شكل شوائب، يحتمل أن تسبب الإصابة بالسرطان.
وأضافت الشركة، أنها لم تتلق أي تقارير عن آثار سلبية مرتبطة
بالعقار حتى الآن.
ومادة النتروزامين شائعة في المياه والأطعمة، ومنها اللحوم المعالجة والمشوية ومنتجات الألبان والخضروات. وقد يؤدي التعرض لشوائب فوق المستويات المقبولة على مدى فترات طويلة إلى زيادة مخاطر الإصابة بالسرطان.
ومع ذلك، قالت شركة فايزر إنه لا يوجد خطر مباشر على المرضى
الذين يتناولون العقار.
وقالت شركة الأدوية إن المرضى الذين يتناولون هذه المنتجات حاليا يجب أن يستشيروا أطباءهم بشأن خيارات العلاج البديلة، وفقا لرويترز.
وسحبت شركة فايزر كندا هذا الشهر عقار أكيوريتك نظرا لوجود الشوائب نفسها.
وفي العام الماضي، سحبت شركة الأدوية أيضا عقار شانتيكس المضاد للتدخين، بسبب ارتفاع مستويات النتروزامين في تلك الأقراص.