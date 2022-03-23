https://arabic.sputniknews.com/20220323/مسؤول-صيني-الطقس-كان-طبيعيا-وقت-تحطم-الطائرة-1060347435.html
مسؤول صيني: الطقس كان طبيعيا وقت تحطم الطائرة
مسؤول صيني: الطقس كان طبيعيا وقت تحطم الطائرة
أفاد مسؤول صيني، اليوم الأربعاء، بأن الطقس كان طبيعيا، ولم تكن هناك ظروف جوية خطرة، عندما تحطمت طائرة الركاب الصينية (بوينغ 737)، التي تحطمت الاثنين الماضي... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T12:40+0000
2022-03-23T12:40+0000
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الصين
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وقال ماو يان فنغ، رئيس مركز التحقيقات في حوادث الطيران التابع لإدارة الطيران المدني في الصين، خلال مؤتمر صحفي، إنه وفقا لسجلات الاتصالات اللاسلكية بين طاقم الطائرة ومراقبي حركة الملاحة الجوية، فقد حافظوا على اتصال طبيعي منذ إقلاع الطائرة من كونمينغ حتى خفضت ارتفاعها فجأة وهي في طريقها إلى وجهتها، بسحب وكالة أنباء "شينخوا".وقال التلفزيون الصيني إنه تم العثور، اليوم الأربعاء، على أحد الصناديق السوداء في موقع تحطم طائرة ركاب "تشاينا إيسترن إيرلاينز" من طراز "بوينغ 737" جنوبي الصين.وتحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الصينية كانت متجهة من مدينة كونمينغ إلى مدينة غوانزو في رحلة داخلية في 21 مارس/ آذار الماضي، جنوبي البلاد.ووفقا لهيئة الطيران المدني الصينية كان على متن الطائرة المنكوبة 132 شخصا، من بينهم 123 راكبا و9 من أفراد الطاقم.وحتى الأن لم تعرف الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة، التي كانت تعمل منذ عام 2015.وأمس الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام صينية، أن رجال الإنقاذ والطوارئ لم يعثروا على ناجين أو جثث ركاب وأفراد طاقم الطائرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220323/الصين-تعلن-العثور-على-أحد-الصناديق-السوداء-للطائرة-المنكوبة-1060337207.html
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الصين, أخبار العالم الآن
مسؤول صيني: الطقس كان طبيعيا وقت تحطم الطائرة
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أفاد مسؤول صيني، اليوم الأربعاء، بأن الطقس كان طبيعيا، ولم تكن هناك ظروف جوية خطرة، عندما تحطمت طائرة الركاب الصينية (بوينغ 737)، التي تحطمت الاثنين الماضي بينما كانت تقل 132 شخصا، في مقاطعة غوانزو جنوبي البلاد.
وقال ماو يان فنغ، رئيس مركز التحقيقات في حوادث الطيران التابع لإدارة الطيران المدني في الصين، خلال مؤتمر صحفي، إنه وفقا لسجلات الاتصالات اللاسلكية بين طاقم الطائرة ومراقبي حركة الملاحة الجوية، فقد حافظوا على اتصال طبيعي منذ إقلاع الطائرة من كونمينغ حتى خفضت ارتفاعها فجأة وهي في طريقها إلى وجهتها، بسحب وكالة أنباء "شينخوا".
وقال التلفزيون الصيني
إنه تم العثور، اليوم الأربعاء، على أحد الصناديق السوداء في موقع تحطم طائرة ركاب "تشاينا إيسترن إيرلاينز" من طراز "بوينغ 737" جنوبي الصين.
وتحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الصينية كانت متجهة من مدينة كونمينغ إلى مدينة غوانزو في رحلة داخلية في 21 مارس/ آذار الماضي، جنوبي البلاد.
ووفقا لهيئة الطيران المدني الصينية كان على متن الطائرة المنكوبة 132 شخصا، من بينهم 123 راكبا و9 من أفراد الطاقم.
وحتى الأن لم تعرف الأسباب المحتملة لتحطم الطائرة، التي كانت تعمل منذ عام 2015.
وأمس الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام صينية، أن رجال الإنقاذ والطوارئ لم يعثروا على ناجين
أو جثث ركاب وأفراد طاقم الطائرة.