https://arabic.sputniknews.com/20220323/مصدر-محلي-مقتل-المسؤول-عن-اغتيال-مؤسس-أنصار-الله-في-انفجار-سيارة-مفخخة-بعدن-1060361556.html
مصدر محلي: مصرع المسؤول عن مقتل مؤسس "أنصار الله" في انفجار سيارة مفخخة بعدن
مصدر محلي: مصرع المسؤول عن مقتل مؤسس "أنصار الله" في انفجار سيارة مفخخة بعدن
قال مصدر محلي يمني لوكالة "سبوتنيك" إن أحد كبار القادة العسكريين الجنوبيين قتل في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، لافتا إلى أنه كان... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T17:06+0000
2022-03-23T17:06+0000
2022-03-23T17:17+0000
الحرب على اليمن
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن أن "تفجيراً استهدف سيارة قائد محور العند واللواء 131 في الجيش اليمني، اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قرب مدخل المدينة الخضراء شمال عدن، أدى إلى مقتله واثنين من مرافقيه".وأضاف أن "التفجير حدث أثناء عودة اللواء جواس من حضور مراسم عزاء في محافظة لحج".وكان اللواء جواس قد تبنى قتل مؤسس جماعة "أنصار الله" حسين بدر الدين الحوثي، أثناء قيادته معارك للجيش في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، في 10 أيلول/سبتمبر من العام 2004.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انفجرت سيارة قرب أحد حواجز التفتيش، في عدن، وقال مصدر في السلطة المحلية، لوكالة سبوتنيك، إن "سيارة انفجرت قرب محطة اليمدا للمشتقات النفطية على مدخل المدينة الخضراء شمال عدن".وأضاف أن "الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث، في ظل أنباء عن كونها مفخخة وكانت تستهدف حاجز تفتيش قريب من موقع انفجارها".ومنتصف الشهر الجاري، قُتل وأصيب 10 جنود يمنيين، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين شرق عدن، العميد عبد اللطيف السيد.وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف واغتيالات لإعلاميين وشخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق تردي للأوضاع في البلاد بفعل معارك متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الانتقالي-الجنوبي-يكشف-موقفه-من-دعوة-مجلس-التعاون-الخليجي-لعقد-مشاورات-لحل-الأزمة-اليمنية-1060107196.html
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الحرب على اليمن, أنصار الله
مصدر محلي: مصرع المسؤول عن مقتل مؤسس "أنصار الله" في انفجار سيارة مفخخة بعدن
17:06 GMT 23.03.2022 (تم التحديث: 17:17 GMT 23.03.2022) تابعنا عبر
قال مصدر محلي يمني لوكالة "سبوتنيك" إن أحد كبار القادة العسكريين الجنوبيين قتل في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، لافتا إلى أنه كان مسؤولا عن مقتل حسين بدر الدين الحوثي مؤسس جماعة "أنصار الله" قبل 18 عاما.
القاهرة - سبوتنيك
. وأوضح مصدر في السلطة المحلية في محافظة عدن أن "تفجيراً استهدف سيارة قائد محور العند واللواء 131 في الجيش اليمني، اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس، قرب مدخل المدينة الخضراء شمال عدن، أدى إلى مقتله واثنين من مرافقيه".
وأضاف أن "التفجير حدث أثناء عودة اللواء جواس من حضور مراسم عزاء في محافظة لحج".
وكان اللواء جواس قد تبنى قتل مؤسس جماعة "أنصار الله" حسين بدر الدين الحوثي، أثناء قيادته معارك للجيش في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن، في 10 أيلول/سبتمبر من العام 2004.
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انفجرت سيارة قرب أحد حواجز التفتيش، في عدن، وقال مصدر في السلطة المحلية، لوكالة سبوتنيك
، إن "سيارة انفجرت قرب محطة اليمدا للمشتقات النفطية على مدخل المدينة الخضراء شمال عدن".
وأضاف أن "الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث
، في ظل أنباء عن كونها مفخخة وكانت تستهدف حاجز تفتيش قريب من موقع انفجارها".
ومنتصف الشهر الجاري، قُتل وأصيب 10 جنود يمنيين، إثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف قائد قوات الحزام الأمني في محافظة أبين شرق عدن، العميد عبد اللطيف السيد.
وتشهد الساحة اليمنية أعمال عنف واغتيالات لإعلاميين وشخصيات سياسية وأمنية بارزة، في سياق تردي للأوضاع في البلاد بفعل معارك متواصلة منذ أكثر من سبع سنوات بين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة وبين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة أخرى.