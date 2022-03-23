https://arabic.sputniknews.com/20220323/وزير-الدفاع-في-صنعاء-موجها-رسالة-إلى-السعودية-والإمارات-القادم-سيكون-مرعبا-1060331804.html
وزير الدفاع في صنعاء موجها رسالة إلى السعودية والإمارات: القادم سيكون مرعبا
وزير الدفاع في صنعاء موجها رسالة إلى السعودية والإمارات: القادم سيكون مرعبا
وجه وزير الدفاع في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اللواء محمد ناصر العاطفي، رسالة إلى السعودية والإمارات، مؤكدا أن "القادم سيكون مفاجآت... 23.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-23T07:48+0000
2022-03-23T07:48+0000
2022-03-23T07:48+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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وأكد العاطفي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، أن "العام الثامن من الصمود سيكون عام أعاصير اليمن، والإنجازات التسليحية الاستراتيجية الأكثر تطورا والأقوى ردعا للعدوان وداعميه"، مشيرا إلى أن "قوى العدوان لن تجني إلا الخسارات إذا استمرت في إجرامها".ولفت إلى أن "القوة الصاروخية اليمنية تحتل اليوم مرتبة متقدمة من التطور والتحديث، وتمضي نحو مراتب أكثر تقدماً من حيث المدى والدقة وأشد تأثيرا، ومزودة بأنظمة ذكية يصعب على الدفاعات الجوية المختلفة اعتراضها"، مؤكدا أيضا أن الطيران اليمني المسيّر يشهد تحديثاً بخبرات وكفاءات يمنية وسيكون عند مستوى المهام الجيو استراتيجية المسندة إليه.وقالت السعودية يوم الاثنين الماضي، إن "الغارات الحوثية على المنشآت النفطية في المملكة يترتب عليها آثار وخيمة، خاصة في قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير ما سوف يُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها"، داعية المجتمع الدولي إلى تدارك خطورة تسليح إيران لأنصار الله.يشار إلى أن تلك الهجمات والتصعيد جاءت قبيل أيام من انطلاق مشاورات يمنية يمنية، دعا إليها مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في الرياض في 29 مارس/ آذار، وحتى 7 أبريل/ نيسان، ولكن جماعة "أنصار الله" اشترطت إقامتها في بلد محايد غير السعودية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
وزير الدفاع في صنعاء موجها رسالة إلى السعودية والإمارات: القادم سيكون مرعبا
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وجه وزير الدفاع في حكومة صنعاء التابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، اللواء محمد ناصر العاطفي، رسالة إلى السعودية والإمارات، مؤكدا أن "القادم سيكون مفاجآت ستقلب موازين القوى ومرعبا على دول العدوان بكل المقاييس العسكرية".
وأكد العاطفي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية- سبأ
، أن "العام الثامن من الصمود سيكون عام أعاصير اليمن، والإنجازات التسليحية الاستراتيجية الأكثر تطورا والأقوى ردعا للعدوان وداعميه"، مشيرا إلى أن "قوى العدوان لن تجني إلا الخسارات إذا استمرت في إجرامها".
ولفت إلى أن "القوة الصاروخية اليمنية
تحتل اليوم مرتبة متقدمة من التطور والتحديث، وتمضي نحو مراتب أكثر تقدماً من حيث المدى والدقة وأشد تأثيرا، ومزودة بأنظمة ذكية يصعب على الدفاعات الجوية المختلفة اعتراضها"، مؤكدا أيضا أن الطيران اليمني المسيّر يشهد تحديثاً بخبرات وكفاءات يمنية وسيكون عند مستوى المهام الجيو استراتيجية المسندة إليه.
وتعرضت مواقع نفطية سعودية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ أطلقها جماعة "أنصار الله" في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة حالة من الارتباك.
وقالت السعودية يوم الاثنين الماضي، إن "الغارات الحوثية
على المنشآت النفطية في المملكة يترتب عليها آثار وخيمة، خاصة في قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير ما سوف يُفضي إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها"، داعية المجتمع الدولي إلى تدارك خطورة تسليح إيران لأنصار الله.
يشار إلى أن تلك الهجمات والتصعيد جاءت قبيل أيام من انطلاق مشاورات يمنية يمنية، دعا إليها مجلس التعاون الخليجي الأسبوع المقبل في الرياض في 29 مارس/ آذار، وحتى 7 أبريل/ نيسان، ولكن جماعة "أنصار الله" اشترطت إقامتها في بلد محايد غير السعودية.