https://arabic.sputniknews.com/20220323/وفد-مفوضية-الأمم-المتحدة-لشؤون-اللاجئين-يزور-مراكز-إيواء-في-مقاطعة-روستوف-الروسية-1060354413.html

وفد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يزور مراكز إيواء في مقاطعة روستوف الروسية

وفد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يزور مراكز إيواء في مقاطعة روستوف الروسية

زار وفد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين مراكز إيواء مؤقتة للاجئين من دونباس في مقاطعة روستوف الروسية. 23.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-23T14:17+0000

2022-03-23T14:17+0000

2022-03-23T14:17+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058985091_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_8c5b389740b410ddb0eedfbcc247c785.jpg

وبدأ الوفد اليوم الأربعاء، بزيارة مراكز إيواء اللاجئين في منطقة روستوف، منها المراكز الموجودة في المدرسة الرياضية الاحتياطية رقم 13 وفندق تاغانروغ.وتحدث فلاديمير غالوشكو، مدير قسم الحماية في حالات الطوارئ في تاغانروغ ، عن استقبال اللاجئين في المدرسة، حيث يقيمون في صالة الألعاب الرياضية.وأضاف غالوشكو "فور وصول مواطني دونيتسك ولوغانسك، ووكذلك أوكرانيا، يتم إعطاؤهم كافة المستلزمات المطلوبة، كما يتم إصدار شرائح هواتف لهم إذا لزم الأمر".كما تحدث رئيس وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، مع إحدى اللاجئات والتي وصلت مؤخرا مع طفلها الرضيع من ماريوبول. قالت إلينا: " كنا نقول وداعا للحياة حتى غادرنا هناك في حافلات تحمل الحرف" Z". وأضافت أنه في روسيا" تم إطعامهم وإيوائهم ".وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إن 13 حافلة جديدة تقل حوالي 300 لاجئ من ماريوبول وصلت إلى الحدود الروسية في منطقة روستوف.وأطلقت روسيا، في الـ24 من شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/عبور-ما-يقرب-من-5-آلاف-لاجئ-من-دونيتسك-ولوغانسك-إلى-روسيا-في-يوم-واحد-1059369810.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, منظمة الأمم المتحدة