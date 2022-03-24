عربي
إسرائيل تقول إنها محايدة في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220324/اجتماع-أمني-رفيع-بعد-بيان-للجيش-الليبي-تركيا-لا-تريد-اشتباكات-جديدة-1060414722.html
اجتماع أمني رفيع بعد بيان للجيش الليبي... تركيا لا تريد اشتباكات جديدة
اجتماع أمني رفيع بعد بيان للجيش الليبي... تركيا لا تريد اشتباكات جديدة
دعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف المعنية في ليبيا إلى "الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:07+0000
2022-03-24T15:07+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار تركيا اليوم
مستجدات الوضع الليبي
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104033/15/1040331503_0:263:5102:3133_1920x0_80_0_0_9462e31de2db43e1feaccebe64f04fb1.jpg
وحسبما أفادت "رويترز"، جاء ذلك في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي استمر نحو 4 ساعات برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء. وأوضح مجلس الأمن القومي التركي أن "الهدوء في ليبيا الذي تحقق من خلال التضحيات الكبيرة فرصة لتحقيق السلام".ودعا المجلس الأطراف المعنية في ليبيا إلى "الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة".كما حث السلطات الليبية على "اتباع العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".يأتي ذلك تزامنا مع تحذير المتحدث الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس، من انهيار المسار العسكري الرامي لتوحيد القوات العسكرية في البلاد بسبب ما وصفه بتسييس الملف من جانب السياسية، في وقت يستمر فيه الانقسام عقب الإخفاق في إجراء الانتخابات في البلاد.وقال المسماري "نحن مستمرون في التزامنا الكامل بمخرجات جنيف 2020 التي نتج عنها اللجنة العسكرية، وحل وتسريح المليشيات، وخروج الأجانب والمرتزقة، والحرب على الإرهاب".وتابع "نأمل من الساسة الليبيين عدم تسييس هذا الملف وعدم العبث مع القوات المسلحة". وحذر المسماري من أن "هذه المخاطر والمخاوف قد تتحول إلى حقائق على الأرض وينتهي مشروع توحيد المؤسسة العسكرية ومشروع 5+5 [في إشارة للجنة المشتركة التي تضم عسكريين من شرقي البلاد وغربها]".وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/-تركيا-ندعم-الاستقرار-والمصالحة-الوطنية-في-ليبيا-1058877225.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104033/15/1040331503_287:0:4815:3396_1920x0_80_0_0_66d1f00e06a7b5b1b0dfe0192f1642c1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار تركيا اليوم, مستجدات الوضع الليبي, رجب طيب أردوغان

اجتماع أمني رفيع بعد بيان للجيش الليبي... تركيا لا تريد اشتباكات جديدة

15:07 GMT 24.03.2022
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORIقوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي
قوات من الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر يخرجون من بنغازي لتعزيز القوات التي تتقدم إلى طرابلس في بنغازي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
تابعنا عبرGoogle news
دعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف المعنية في ليبيا إلى "الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة".
وحسبما أفادت "رويترز"، جاء ذلك في أعقاب اجتماع لمجلس الأمن القومي التركي استمر نحو 4 ساعات برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء.
وأوضح مجلس الأمن القومي التركي أن "الهدوء في ليبيا الذي تحقق من خلال التضحيات الكبيرة فرصة لتحقيق السلام".
ودعا المجلس الأطراف المعنية في ليبيا إلى "الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة".
كما حث السلطات الليبية على "اتباع العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
تركيا: ندعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في ليبيا
19 فبراير, 19:42 GMT
يأتي ذلك تزامنا مع تحذير المتحدث الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أمس، من انهيار المسار العسكري الرامي لتوحيد القوات العسكرية في البلاد بسبب ما وصفه بتسييس الملف من جانب السياسية، في وقت يستمر فيه الانقسام عقب الإخفاق في إجراء الانتخابات في البلاد.

وقال المسماري "نحن مستمرون في التزامنا الكامل بمخرجات جنيف 2020 التي نتج عنها اللجنة العسكرية، وحل وتسريح المليشيات، وخروج الأجانب والمرتزقة، والحرب على الإرهاب".

وتابع "نأمل من الساسة الليبيين عدم تسييس هذا الملف وعدم العبث مع القوات المسلحة".
وحذر المسماري من أن "هذه المخاطر والمخاوف قد تتحول إلى حقائق على الأرض وينتهي مشروع توحيد المؤسسة العسكرية ومشروع 5+5 [في إشارة للجنة المشتركة التي تضم عسكريين من شرقي البلاد وغربها]".
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала