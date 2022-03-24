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البحرية الإسرائيلية تنهي تدريبا عسكريا في البحر المتوسط... صور
البحرية الإسرائيلية تنهي تدريبا عسكريا في البحر المتوسط... صور
أنهى سلاح البحرية الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدريبًا عسكريًا دوليًا بمشاركة كل من أساطيل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واليونان وقبرص. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T20:16+0000
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إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
العالم
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وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "انتهت المناورة العسكرية البحرية السنوية (نوبل دينا)". وأشار إلى أن "المناورات تمت في البحر الأبيض المتوسط جنوب غربي قبرص".وذكر أدرعي أن المناورات شملت سلسلة من التدريبات المتنوعة من بينها الدفاع البحري، التعامل مع خطر الغواصات، البحث والإنقاذ، الاستجابة الطبية في البحر، التعامل مع التهديدات البحرية والجوية، فضلا عن التدريبات البحرية والجوية المشتركة ضد الغواصات.كما أكد أن هدف المناورة هو تعزيز التعاون العسكري في الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة وأساطيل الدول الصديقة الأخرى.
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري, العالم

البحرية الإسرائيلية تنهي تدريبا عسكريا في البحر المتوسط... صور

20:16 GMT 24.03.2022
© REUTERS / Heidi Levineبحارة إسرائيليون يسيرون على الرصيف بالقرب من سفينة "ساعر-6" من طراز كورفيت، خلال مراسم حضرها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، بمناسبة وصولها، إلى القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020.
بحارة إسرائيليون يسيرون على الرصيف بالقرب من سفينة ساعر-6 من طراز كورفيت، خلال مراسم حضرها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين ورئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، بمناسبة وصولها، إلى القاعدة البحرية الإسرائيلية في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Heidi Levine
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أنهى سلاح البحرية الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدريبًا عسكريًا دوليًا بمشاركة كل من أساطيل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واليونان وقبرص.
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "انتهت المناورة العسكرية البحرية السنوية (نوبل دينا)".

وأوضح أن "المناورة كانت بمشاركة سلاح البحرية الإسرائيلية إلى جانب أساطيل كل من اليونان، فرنسا، قبرص والولايات المتحدة الأمريكية".

وأشار إلى أن "المناورات تمت في البحر الأبيض المتوسط جنوب غربي قبرص".
وذكر أدرعي أن المناورات شملت سلسلة من التدريبات المتنوعة من بينها الدفاع البحري، التعامل مع خطر الغواصات، البحث والإنقاذ، الاستجابة الطبية في البحر، التعامل مع التهديدات البحرية والجوية، فضلا عن التدريبات البحرية والجوية المشتركة ضد الغواصات.
كما أكد أن هدف المناورة هو تعزيز التعاون العسكري في الشرق الأوسط مع الولايات المتحدة وأساطيل الدول الصديقة الأخرى.
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