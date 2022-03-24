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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220324/بايدن-يتهم-بوتين-بمحاولة-تفكيك-الناتو--1060425169.html
بايدن يتهم بوتين بمحاولة تفكيك الناتو
بايدن يتهم بوتين بمحاولة تفكيك الناتو
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تفكيك الناتو، مؤكدا أن هذه كانت نيته منذ البداية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T18:46+0000
2022-03-24T19:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال بايدن: "ما كان فلاديمير بوتين يحاول القيام به منذ البداية هو تفكيك الناتو. وأنا أقول هذا منذ أن كنت نائبًا لرئيس الولايات المتحدة".وأضاف: "ويفضل بوتين التعامل مع 30 دولة مستقلة. هذه ليست مزحة، أنا أتحدث بجدية، هذه كانت نية (بوتين) منذ البداية".أكد بايدن أن حلف الناتو سيتخذ قرارا وستتصرف الدول الأعضاء ما إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، لافتا إلى مناقشة إزالة روسيا من مجموعة العشرين، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وقال بايدن، في مؤتمر صحفي بمقر الناتو اليوم الخميس، إن "الناتو سيتصرف مع الحلفاء وستخذ قرارا إذا ما استخدمت روسيا أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوكرانيا بطريقة تعتمد على طبيعة استخدامها".وأوضح بايدن أن العقوبات لن تردع روسيا، موضحا أن الهدف الأساسي لفرض العقوبات هو زيادة المعاناة عليها خاصة مع استدامة فرض تلك العقوبات وليس شنها للشهر الحالي فقط أو القادم، على حد قوله.كما أشار إلى أنه ناقش في اجتماع الناتو الحاجة لإزالة روسيا من مجموعة العشرين، قائلا "ينبغي إخراج روسيا من مجموعة العشرين".وأختتم "بشأن ما إذا كان ينبغي إخراج روسيا من مجموعة العشرين... فأن إجابتي نعم"، مستطردا الأمر يعتمد الآن على قرار مجموعة العشرين".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بايدن-لم-أوجه-تهديدات-للرئيس-الصيني-بشأن-مساعدة-بكين-لروسيا-1060422805.html
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بايدن-الناتو-سيطور-خططا-لتعزيز-قدراته-الدفاعية-ويتبنى-مفهوما-استراتيجيا-جديدا-1060398471.html
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روسيا

بايدن يتهم بوتين بمحاولة تفكيك الناتو

18:46 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 19:05 GMT 24.03.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن يتصافحان أمام فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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يتبع
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تفكيك الناتو، مؤكدا أن هذه كانت نيته منذ البداية.
وقال بايدن: "ما كان فلاديمير بوتين يحاول القيام به منذ البداية هو تفكيك الناتو. وأنا أقول هذا منذ أن كنت نائبًا لرئيس الولايات المتحدة".
وأضاف: "ويفضل بوتين التعامل مع 30 دولة مستقلة. هذه ليست مزحة، أنا أتحدث بجدية، هذه كانت نية (بوتين) منذ البداية".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بايدن: لم أوجه تهديدات للرئيس الصيني بشأن مساعدة بكين لروسيا
18:08 GMT
أكد بايدن أن حلف الناتو سيتخذ قرارا وستتصرف الدول الأعضاء ما إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، لافتا إلى مناقشة إزالة روسيا من مجموعة العشرين، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وقال بايدن، في مؤتمر صحفي بمقر الناتو اليوم الخميس، إن "الناتو سيتصرف مع الحلفاء وستخذ قرارا إذا ما استخدمت روسيا أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوكرانيا بطريقة تعتمد على طبيعة استخدامها".وأوضح بايدن أن العقوبات لن تردع روسيا، موضحا أن الهدف الأساسي لفرض العقوبات هو زيادة المعاناة عليها خاصة مع استدامة فرض تلك العقوبات وليس شنها للشهر الحالي فقط أو القادم، على حد قوله.كما أشار إلى أنه ناقش في اجتماع الناتو الحاجة لإزالة روسيا من مجموعة العشرين، قائلا "ينبغي إخراج روسيا من مجموعة العشرين".
وأختتم "بشأن ما إذا كان ينبغي إخراج روسيا من مجموعة العشرين... فأن إجابتي نعم"، مستطردا الأمر يعتمد الآن على قرار مجموعة العشرين".
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بايدن: الناتو سيطور خططا لتعزيز قدراته الدفاعية ويتبنى مفهوما استراتيجيا جديدا
14:26 GMT
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس18:54 GMT
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