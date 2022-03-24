https://arabic.sputniknews.com/20220324/بايدن-يتهم-بوتين-بمحاولة-تفكيك-الناتو--1060425169.html

بايدن يتهم بوتين بمحاولة تفكيك الناتو

بايدن يتهم بوتين بمحاولة تفكيك الناتو

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول تفكيك الناتو، مؤكدا أن هذه كانت نيته منذ البداية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T18:46+0000

2022-03-24T18:46+0000

2022-03-24T19:05+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وقال بايدن: "ما كان فلاديمير بوتين يحاول القيام به منذ البداية هو تفكيك الناتو. وأنا أقول هذا منذ أن كنت نائبًا لرئيس الولايات المتحدة".وأضاف: "ويفضل بوتين التعامل مع 30 دولة مستقلة. هذه ليست مزحة، أنا أتحدث بجدية، هذه كانت نية (بوتين) منذ البداية".أكد بايدن أن حلف الناتو سيتخذ قرارا وستتصرف الدول الأعضاء ما إذا استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، لافتا إلى مناقشة إزالة روسيا من مجموعة العشرين، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.وقال بايدن، في مؤتمر صحفي بمقر الناتو اليوم الخميس، إن "الناتو سيتصرف مع الحلفاء وستخذ قرارا إذا ما استخدمت روسيا أسلحة بيولوجية وكيميائية في أوكرانيا بطريقة تعتمد على طبيعة استخدامها".وأوضح بايدن أن العقوبات لن تردع روسيا، موضحا أن الهدف الأساسي لفرض العقوبات هو زيادة المعاناة عليها خاصة مع استدامة فرض تلك العقوبات وليس شنها للشهر الحالي فقط أو القادم، على حد قوله.كما أشار إلى أنه ناقش في اجتماع الناتو الحاجة لإزالة روسيا من مجموعة العشرين، قائلا "ينبغي إخراج روسيا من مجموعة العشرين".وأختتم "بشأن ما إذا كان ينبغي إخراج روسيا من مجموعة العشرين... فأن إجابتي نعم"، مستطردا الأمر يعتمد الآن على قرار مجموعة العشرين".

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https://arabic.sputniknews.com/20220324/بايدن-الناتو-سيطور-خططا-لتعزيز-قدراته-الدفاعية-ويتبنى-مفهوما-استراتيجيا-جديدا-1060398471.html

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