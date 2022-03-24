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https://arabic.sputniknews.com/20220324/تقاير-مبابي-قد-يتسبب-في-رحيل-أشرف-حكيمي-إلى-ريال-مدريد-1060370451.html
تقاير: مبابي قد يتسبب في رحيل أشرف حكيمي إلى ريال مدريد
تقاير: مبابي قد يتسبب في رحيل أشرف حكيمي إلى ريال مدريد
يبدو أن أيام المغربي، أشرف حكيمي مع فريق فريق العاصمة الفرنسي باريس، باتت معدودة مع اقتراب الميركاتو الصيفي. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T01:30+0000
2022-03-24T01:30+0000
مبابي
أخبار نادي ريال مدريد
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وزعمت تقارير أن مبابي الذي بات قريبا من الانتقال مجانا إلى ريال مدريد، قد يؤثر على قرار حكيمي وينقله معه إلى الميرنغي.ويرتبط حكيمي مع باريس سان جيرمان بعقد حتى عام 2026، حيث انتقل الصيف الماضي قادما من ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو.وأكدت صحيفة "آس" أن حكيمي بات قلقا وينتظر قرار مبابي، صديقه المقرب، بالرحيل إلى ريال مدريد حتى يشرع في طلب الرحيل هو الآخر.
https://arabic.sputniknews.com/20220320/هل-ينتقل-محمد-صلاح-إلى-باريس-سان-جيرمان-1060133054.html
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مبابي, أخبار نادي ريال مدريد

تقاير: مبابي قد يتسبب في رحيل أشرف حكيمي إلى ريال مدريد

01:30 GMT 24.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTESكيليان مبابي بعد إحرازه 4 أهداف في مباراة فرنسا وكازاخستان
كيليان مبابي بعد إحرازه 4 أهداف في مباراة فرنسا وكازاخستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / GONZALO FUENTES
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يبدو أن أيام المغربي، أشرف حكيمي مع فريق فريق العاصمة الفرنسي باريس، باتت معدودة مع اقتراب الميركاتو الصيفي.
وزعمت تقارير أن مبابي الذي بات قريبا من الانتقال مجانا إلى ريال مدريد، قد يؤثر على قرار حكيمي وينقله معه إلى الميرنغي.
ويرتبط حكيمي مع باريس سان جيرمان بعقد حتى عام 2026، حيث انتقل الصيف الماضي قادما من ميلان الإيطالي مقابل 60 مليون يورو.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
هل ينتقل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان
20 مارس, 12:50 GMT
وأكدت صحيفة "آس" أن حكيمي بات قلقا وينتظر قرار مبابي، صديقه المقرب، بالرحيل إلى ريال مدريد حتى يشرع في طلب الرحيل هو الآخر.
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