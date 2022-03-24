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روسيا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقييم الوجود الأمريكي في سوريا
روسيا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقييم الوجود الأمريكي في سوريا
قال ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، إن روسيا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقييم مدى توافق وجود القوات... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T16:04+0000
2022-03-24T16:04+0000
روسيا
العالم العربي
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وأضاف: "نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إظهار الاتساق وتقييم مدى امتثال وجود الولايات المتحدة والقوات الأخرى في سوريا لميثاق الأمم المتحدة".وأضاف: "نتوقع منه أن يقول علنا أن ذلك احتلال للأراضي السورية، ولا سيما في التنف".توعدت سوريا، يوم أمس الأربعاء، بمقاضاة الإدارة الأمريكية بشأن ما وصفته بالجرائم التي ارتكبتها بحق سوريا.جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية السورية، على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إن "حكومة الجمهورية العربية السورية تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة الإدارة الأمريكية وأدواتها جراء جرائمها التي ارتكبتها بحق سوريا وتحملها مسؤولية الأضرار الجسيمة الناجمة عن سياستها العدائية".وأضاف البيان أنه "تواردت أنباء أمس واليوم عن توجه جديد للإدارة الأمريكية لاستثناء المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية في الجمهورية العربية السورية والتي تسيطر عليها المجموعات الانفصالية الموالية لواشنطن وميلشيات إرهابية عميلة للنظام التركي في الشمال الشرقي والشمال الغربي لسوريا من الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية التي فرضتها واشنطن على سوريا منذ سنوات".وقالت الخارجية السورية إن "الإدارة الأمريكية وعملاءها وأدواتها يعلمون أن الطريق الأمثل لرفع المعاناة عن الشعب السوري وتخفيف تداعيات الأزمة التي امتدت على أكثر من عشر سنوات والتي كانت واشنطن أبرز من أضرم نارها يمر فقط عبر احترام الشرعية الدولية والقرارات الأممية الصادرة بهذا الخصوص وفي مقدمتها احترام سيادة سوريا ورفع الإجراءات القسرية الجائرة بحق الشعب السوري التي فرضتها الدول الغربية بكل غطرسة وحماقة".وأختتم البيان بالتأكيد على أن "أكاذيب إمبراطورية الكذب الأمريكية والغربية لم تعد تنطلي على أحد فمشاريعها الوهمية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ثبت زيفها وبطلانها في أكثر من مكان وها هي أنشطتها الإجرامية في مخابرها للحرب البيولوجية لنقل الجراثيم عبر الحدود تشهد على أن إمبراطورية يجتمع فيها الكذب وازدواجية المعايير هي تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين".
https://arabic.sputniknews.com/20220323/سوريا-نحتفظ-بحق-مقاضاة-الإدارة-الأمريكية-وأدواتها-عن-جرائمها-1060340615.html
https://arabic.sputniknews.com/20220322/الجيش-الأمريكي-يعزز-قواته-في-أكبر-حقول-النفط-والغاز-شرقي-سوريا-1060314353.html
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روسيا, العالم العربي

روسيا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقييم الوجود الأمريكي في سوريا

16:04 GMT 24.03.2022
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - موقع قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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قال ديمتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، إن روسيا تطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقييم مدى توافق وجود القوات الأمريكية في سوريا مع ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: "نطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إظهار الاتساق وتقييم مدى امتثال وجود الولايات المتحدة والقوات الأخرى في سوريا لميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف: "نتوقع منه أن يقول علنا أن ذلك احتلال للأراضي السورية، ولا سيما في التنف".
توعدت سوريا، يوم أمس الأربعاء، بمقاضاة الإدارة الأمريكية بشأن ما وصفته بالجرائم التي ارتكبتها بحق سوريا.
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية السورية، على موقعها الإلكتروني، قالت فيه إن "حكومة الجمهورية العربية السورية تحتفظ لنفسها بحق مقاضاة الإدارة الأمريكية وأدواتها جراء جرائمها التي ارتكبتها بحق سوريا وتحملها مسؤولية الأضرار الجسيمة الناجمة عن سياستها العدائية".
وزارة الخارجية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2022
سوريا: نحتفظ بحق مقاضاة الإدارة الأمريكية وأدواتها عن جرائمها
أمس, 10:48 GMT
وأضاف البيان أنه "تواردت أنباء أمس واليوم عن توجه جديد للإدارة الأمريكية لاستثناء المناطق التي تحتلها القوات الأمريكية في الجمهورية العربية السورية والتي تسيطر عليها المجموعات الانفصالية الموالية لواشنطن وميلشيات إرهابية عميلة للنظام التركي في الشمال الشرقي والشمال الغربي لسوريا من الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية التي فرضتها واشنطن على سوريا منذ سنوات".
وقالت الخارجية السورية إن "الإدارة الأمريكية وعملاءها وأدواتها يعلمون أن الطريق الأمثل لرفع المعاناة عن الشعب السوري وتخفيف تداعيات الأزمة التي امتدت على أكثر من عشر سنوات والتي كانت واشنطن أبرز من أضرم نارها يمر فقط عبر احترام الشرعية الدولية والقرارات الأممية الصادرة بهذا الخصوص وفي مقدمتها احترام سيادة سوريا ورفع الإجراءات القسرية الجائرة بحق الشعب السوري التي فرضتها الدول الغربية بكل غطرسة وحماقة".
وأختتم البيان بالتأكيد على أن "أكاذيب إمبراطورية الكذب الأمريكية والغربية لم تعد تنطلي على أحد فمشاريعها الوهمية للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ثبت زيفها وبطلانها في أكثر من مكان وها هي أنشطتها الإجرامية في مخابرها للحرب البيولوجية لنقل الجراثيم عبر الحدود تشهد على أن إمبراطورية يجتمع فيها الكذب وازدواجية المعايير هي تهديد مباشر للأمن والسلم الدوليين".
قوات الجيش الأمريكية في دير الزور، سوريا 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
الجيش الأمريكي يعزز قواته في أكبر حقول النفط والغاز شرقي سوريا
22 مارس, 16:10 GMT
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