https://arabic.sputniknews.com/20220324/سبوتنيك-تحصل-على-وثائق-حول-تدريبات-بريطانيا-لجنود-أوكران-للقتال-في-دونباس-1060370181.html

"سبوتنيك" تحصل على وثائق حول تدريبات بريطانيا لجنود أوكران للقتال في دونباس

"سبوتنيك" تحصل على وثائق حول تدريبات بريطانيا لجنود أوكران للقتال في دونباس

أظهرت وثائق حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، أن مدربين بريطانيين دربوا جنودا أوكرانيين على استخدام الأسلحة والملاحة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T00:24+0000

2022-03-24T00:24+0000

2022-03-24T00:41+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

سبوتنيك

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فولنوفاخا - سبوتنيك. وعثر مراسل سبوتنيك على وثائق مخبأة في مدينة فولنوفاخا التي سيطرت عليها قوات جمهورية دونيتسك الشعبية في دونيتسك، من بينها شهادة تؤكد أن جنديا أوكرانيا أكمل دورات تدريبية بمشاركة مدربين بريطانيين.كانت الحكومة البريطانية، أعلنت اليوم، أنها سوف تدعم أوكرانيا بمساعدات عسكرية تقدّر قيمتها بحوالي 25 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار)، بجانب إرسال 6 آلاف صاروخ.هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 فبراير/شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانيةـ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/بريطانيا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-33-مليون-دولار-1060370095.html

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أخبار أوكرانيا, سبوتنيك