https://arabic.sputniknews.com/20220324/سويسرا-تعلن-قيمة-الأصول-الروسية-الخاضعة-للعقوبات-لديها--1060386633.html
سويسرا تعلن قيمة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات لديها
سويسرا تعلن قيمة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات لديها
كشفت الحكومة السويسرية عن أن الأصول الروسية المشمولة بالعقوبات لديها تبلغ، حتى الآن، 5.75 مليار فرنك سويسري (6.17 مليار دولار). 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:37+0000
2022-03-24T11:37+0000
2022-03-24T11:38+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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ونقلت "رويترز" عن المسؤول الحكومي السويسري، إروين بولينجر، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه من المرجح أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير، مشيرا إلى أن تلك الأصول تشمل عددا من العقارات في المنتجعات.وفي وقت سابق، قرر المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة)، إغلاق المجال الجوي أمام طائرات أطراف النزاع، بما في ذلك طائرات الدعم العسكري لأطراف النزاع، لأي دولة أجنبية، باستثناء الرحلات الإنسانية.وقال بيان المجلس الاتحادي بهذا الشأن: "فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، نظر المجلس الاتحادي في مسألة كيفية التعامل مع طلبات التحليق فوق أراضي سويسرا. وقرر المجلس عدم السماح لتحليق الطائرات لدول النزاع بما فيها الطائرات العسكرية لدول أخرى من أجل تقديم دعم عسكري لأطراف النزاع".وأضاف البيان: "ستقتصر الاستثناءات على الرحلات الجوية الإنسانية للطائرات العسكرية لأطراف النزاع والدول الأخرى، بما في ذلك النقل الجوي للجرحى".وذكرت السلطات أن استخدام المجال الجوي السويسري من قبل طائرات عسكرية أو حكومية أجنبية يتطلب إذنا دبلوماسيا، ويستدعي موافقة المجلس الاتحادي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
سويسرا تعلن قيمة الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات لديها
11:37 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 11:38 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
كشفت الحكومة السويسرية عن أن الأصول الروسية المشمولة بالعقوبات لديها تبلغ، حتى الآن، 5.75 مليار فرنك سويسري (6.17 مليار دولار).
ونقلت "رويترز" عن المسؤول الحكومي السويسري، إروين بولينجر، قوله في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه من المرجح أن يرتفع هذا الرقم بشكل كبير، مشيرا إلى أن تلك الأصول تشمل عددا من العقارات في المنتجعات.
وفي وقت سابق، قرر المجلس الاتحادي السويسري (الحكومة)، إغلاق المجال الجوي
أمام طائرات أطراف النزاع، بما في ذلك طائرات الدعم العسكري لأطراف النزاع، لأي دولة أجنبية، باستثناء الرحلات الإنسانية.
وقال بيان المجلس الاتحادي
بهذا الشأن: "فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا، نظر المجلس الاتحادي في مسألة كيفية التعامل مع طلبات التحليق فوق أراضي سويسرا. وقرر المجلس عدم السماح لتحليق الطائرات لدول النزاع بما فيها الطائرات العسكرية لدول أخرى من أجل تقديم دعم عسكري لأطراف النزاع".
وأضاف البيان: "ستقتصر الاستثناءات على الرحلات الجوية الإنسانية للطائرات العسكرية لأطراف النزاع والدول الأخرى، بما في ذلك النقل الجوي للجرحى".
وذكرت السلطات أن استخدام المجال الجوي السويسري من قبل طائرات عسكرية أو حكومية أجنبية يتطلب إذنا دبلوماسيا، ويستدعي موافقة المجلس الاتحادي.