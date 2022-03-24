https://arabic.sputniknews.com/20220324/قطر-تطلق-منصة-بطاقة-هيا-لتنظيم-حضور-كأس-العالم-1060376004.html

قطر تطلق منصة "بطاقة هيا" لتنظيم حضور كأس العالم

قطر تطلق منصة "بطاقة هيا" لتنظيم حضور كأس العالم

أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية برنامج "بطاقة هَيا" بهدف تنظيم حضور وحجز أماكن إقامة المشجعين خلال كأس العالم لكرة القدم فيفا قطر 2022. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

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وقال سعيد الكواري المدير التنفيذي لمنصة "بطاقة هيا" باللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية، إن إطلاق "بطاقة هيا" يأتي ضمن الجهود القطرية الهادفة لتحسين تجربة المشجعين الذين سيتم الترحيب بهم في الأشهر المقبلة، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.وأوضح المسؤول القطري أن "بطاقة هيا" هي بوابة الحضور لجميع الجماهير داخل وخارج البلاد إلى ملاعب كأس العالمفيفا قطر 2022، حيث تحتوي المنصة على العديد من المزايا أهمها توفير المواصلات المجانية في النقل العام (مترو الدوحة)، إلى جانب مزايا أخرى يعلن عنها لاحقا.وأشاد الكواري بآلية التقديم للحصول على بطاقة هيا، واصفا إياها بالسهلة للغاية، كما أنها ستكون المظلة التي تحتوي على جميع الإجراءات اللازمة التي ينبغي على الجمهور اتباعها لحضور المونديال، مثل شراء التذاكر والحصول على السكن.وفيما يتعلق بالتقديم للحصول على البطاقة، قال الكواري إن هناك شقين، يتعلق الأول بالجماهير من خارج البلاد من أصحاب الوثائق الدولية، وهؤلاء عليهم اتخاذ الإجراءات الصحيحة وهي شراء التذاكر والتأكد منها، وحجز مكان السكن والإقامة، والتأكد منه ومن ثم التقديم للحصول على البطاقة.أما الشق الثاني وهو يتعلق بالجماهير من داخل البلاد، فعليهم اتخاذ خطوتين الأولى شراء التذكرة ومن ثم التقديم للحصول على بطاقة هيا، وبعد الموافقة يتم تحميل النسخة الرقمية من خلال البرامج الذكية وبرنامج هيا.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم تفاصيل قرعة كأس العالم 2022 التي ستقام يوم 1 أبريل/ نيسان المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، وحسب بيان "فيفا" ستعتمد القرعة على تصنيف المنتخبات الذي سينشر في 31 مارس/ آذار الجاري.

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