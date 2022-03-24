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https://arabic.sputniknews.com/20220324/كوريا-الجنوبية-تطمئن-العراق-حول-عمل-شركة-دايو-في-ميناء-الفاو-1060415784.html
كوريا الجنوبية تطمئن العراق حول عمل شركة "دايو" في ميناء الفاو
كوريا الجنوبية تطمئن العراق حول عمل شركة "دايو" في ميناء الفاو
أكدت شركة "دايو" للإنشاءات، سعيها إلى تحويل العراق ليصبح مركزا إقليميا من خلال مشروع ميناء الفاو، وذلك بحسب ما أعلنت الشركة بمناسبة زيارة الى العاصمة سيئول 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:11+0000
2022-03-24T15:11+0000
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مشروع الفاو
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و ذكرت صحيفة "كوريا تايمز" الكورية الجنوبية إن "رئيسها التنفيذي بايك جونغ وان، التقى بوزير النقل العراقي ناصر الشبلي خلال زيارته إلى العاصمة سيئول ووعده باستكمال المشروع.ولفتت الصحيفة الكورية إلى أن زيارة الوزير الشبلي برفقة المدير العام للشركة العامة للموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، إلى كوريا الجنوبية والتي تستمر خمسة أيام، جاءت استجابة لدعوة تلقاها من وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري موون سيونغ هيوك.من جانبه شكر الشبلي شركة "دايو" على قيادتها عملية إنشاء البنية التحتية للميناء العراقي "في ظل الوضع الصعب في البلد"، مضيفا انه خلال زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية، اطلع على جوانب تقنية تتعلق بعمل الشركة ووزارة المحيطات والمهارات التي لديهم حول انشاء ميناء على الطراز الكوري وإدارته، وفقا لموقع "شفق نيوز".وكانت المرحلة الأولى لبناء "مشروع الفاو الكبير" انطلقت أوائل عام 2010، لكن أسبابا تتعلق بالتمويل وطبيعة التربة الرملية التي شيد عليها الميناء وصعوبة العمل، أخرت إنجاز كثير من مراحل المشروع، ثم جاءت بعدها الحرب ضد "داعش" عام 2014، ليتأخر العمل أكثر.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/تركيا-ندعم-مشروع-الربط-السككي-بين-ميناء-الفاو-العراقي-وأوروبا--1060254076.html
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العالم, كوريا الجنوبية, العراق, مشروع الفاو

كوريا الجنوبية تطمئن العراق حول عمل شركة "دايو" في ميناء الفاو

15:11 GMT 24.03.2022
© Sputnik . General Company for Ports of Iraqميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق
ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . General Company for Ports of Iraq
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أكدت شركة "دايو" للإنشاءات، سعيها إلى تحويل العراق ليصبح مركزا إقليميا من خلال مشروع ميناء الفاو، وذلك بحسب ما أعلنت الشركة بمناسبة زيارة الى العاصمة سيئول
و ذكرت صحيفة "كوريا تايمز" الكورية الجنوبية إن "رئيسها التنفيذي بايك جونغ وان، التقى بوزير النقل العراقي ناصر الشبلي خلال زيارته إلى العاصمة سيئول ووعده باستكمال المشروع.
ولفتت الصحيفة الكورية إلى أن زيارة الوزير الشبلي برفقة المدير العام للشركة العامة للموانئ العراقية، فرحان الفرطوسي، إلى كوريا الجنوبية والتي تستمر خمسة أيام، جاءت استجابة لدعوة تلقاها من وزير المحيطات والثروة السمكية الكوري موون سيونغ هيوك.
من جانبه شكر الشبلي شركة "دايو" على قيادتها عملية إنشاء البنية التحتية للميناء العراقي "في ظل الوضع الصعب في البلد"، مضيفا انه خلال زيارته الحالية إلى كوريا الجنوبية، اطلع على جوانب تقنية تتعلق بعمل الشركة ووزارة المحيطات والمهارات التي لديهم حول انشاء ميناء على الطراز الكوري وإدارته، وفقا لموقع "شفق نيوز".
وكانت المرحلة الأولى لبناء "مشروع الفاو الكبير" انطلقت أوائل عام 2010، لكن أسبابا تتعلق بالتمويل وطبيعة التربة الرملية التي شيد عليها الميناء وصعوبة العمل، أخرت إنجاز كثير من مراحل المشروع، ثم جاءت بعدها الحرب ضد "داعش" عام 2014، ليتأخر العمل أكثر.
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