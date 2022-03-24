ما هي أصول نشأة الكاراتيه في اليابان... فيديو
06:43 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 06:49 GMT 24.03.2022)
© REUTERS / Ako Rasheedأعضاء نادي الكاراتيه "كيوكوشن كاراتيه" (Kikoshin Karate) خلال التدريبات في جبال السليمانية، العراق 27 فبراير/ شباط 2019
يعد الكاراتيه الياباني من الفنون القتالية التي ظهرت في اليابان في القرن الرابع عشر الميلادي بهدف الدفاع عن النفس دون استخدام الأسلحة.
وكانت بداية ظهور هذا الفن القتالي في أوكيناوا، التي كانت تعرف بـ "مملكة ريوكيو" في ذلك الوقت، بحسب موقع "اليابان بالعربي".
ويركز فن الكاراتيه بشكل رئيسي على تعلم الكاتا، وهو فن قتالي تقليدي دون سلاح تعتمد مبادئه على عدم مبادرة الغير بالهجوم أبدا.
تعود أصول الكاراتيه🥋 #الياباني🇯🇵 الحديث إلى فن قتالي تقليدي في أوكيناوا، وهو يركز بشكل رئيسي على تعلم الكاتا. ممارس الكاراتيه التقليدي لا يبادر بالهجوم أبدا، بل هو فن تمرين الذات على السلوك الرفيع واحترام الغير. ولذلك كثيرا ما يدرَّس في المدارس وخاصة في أوكيناو #اليابان pic.twitter.com/pvIMe51JGg— اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) March 23, 2022
ويقول الموقع إن سبب ظهوره كان صدور قوانين في أوكيناوا تحرم حمل السلاح بها، ما دفع السكان المحليين إلى البحث عن بديل يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد أي محاولة اعتداء عليهم دون سلاح.
ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد جانبا من أسس فن الكاراتيه، التي تقول إنها تعتمد على تمرين النفس على احترام الغير والسلوك الرفيع، مشيرة إلى أنه يتم تدريسه في المدارس في أوكيناوا.