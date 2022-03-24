عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/ما-هي-أصول-نشأة-الكاراتيه-في-اليابان-فيديو-1060372193.html
ما هي أصول نشأة الكاراتيه في اليابان... فيديو
ما هي أصول نشأة الكاراتيه في اليابان... فيديو
يعد الكاراتيه الياباني من الفنون القتالية التي ظهرت في اليابان في القرن الرابع عشر الميلادي بهدف الدفاع عن النفس دون استخدام الأسلحة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T06:43+0000
2022-03-24T06:49+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/71/1039397128_0:0:2881:1620_1920x0_80_0_0_bdc1b7fbfb06357f63d5047dc330785b.jpg
وكانت بداية ظهور هذا الفن القتالي في أوكيناوا، التي كانت تعرف بـ "مملكة ريوكيو" في ذلك الوقت، بحسب موقع "اليابان بالعربي".ويركز فن الكاراتيه بشكل رئيسي على تعلم الكاتا، وهو فن قتالي تقليدي دون سلاح تعتمد مبادئه على عدم مبادرة الغير بالهجوم أبدا.ويقول الموقع إن سبب ظهوره كان صدور قوانين في أوكيناوا تحرم حمل السلاح بها، ما دفع السكان المحليين إلى البحث عن بديل يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد أي محاولة اعتداء عليهم دون سلاح.ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد جانبا من أسس فن الكاراتيه، التي تقول إنها تعتمد على تمرين النفس على احترام الغير والسلوك الرفيع، مشيرة إلى أنه يتم تدريسه في المدارس في أوكيناوا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103939/71/1039397128_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6a54e2e67f2057f79cd0d9b212062a4f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات

ما هي أصول نشأة الكاراتيه في اليابان... فيديو

06:43 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 06:49 GMT 24.03.2022)
© REUTERS / Ako Rasheedأعضاء نادي الكاراتيه "كيوكوشن كاراتيه" (Kikoshin Karate) خلال التدريبات في جبال السليمانية، العراق 27 فبراير/ شباط 2019
أعضاء نادي الكاراتيه كيوكوشن كاراتيه (Kikoshin Karate) خلال التدريبات في جبال السليمانية، العراق 27 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Ako Rasheed
تابعنا عبرGoogle news
يعد الكاراتيه الياباني من الفنون القتالية التي ظهرت في اليابان في القرن الرابع عشر الميلادي بهدف الدفاع عن النفس دون استخدام الأسلحة.
وكانت بداية ظهور هذا الفن القتالي في أوكيناوا، التي كانت تعرف بـ "مملكة ريوكيو" في ذلك الوقت، بحسب موقع "اليابان بالعربي".
ويركز فن الكاراتيه بشكل رئيسي على تعلم الكاتا، وهو فن قتالي تقليدي دون سلاح تعتمد مبادئه على عدم مبادرة الغير بالهجوم أبدا.
ويقول الموقع إن سبب ظهوره كان صدور قوانين في أوكيناوا تحرم حمل السلاح بها، ما دفع السكان المحليين إلى البحث عن بديل يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم ضد أي محاولة اعتداء عليهم دون سلاح.
ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد جانبا من أسس فن الكاراتيه، التي تقول إنها تعتمد على تمرين النفس على احترام الغير والسلوك الرفيع، مشيرة إلى أنه يتم تدريسه في المدارس في أوكيناوا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала