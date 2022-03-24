https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلة-نشر-حاملة-طائرات-أمريكية-لتنفيذ-حظر-جوي-محتمل-في-أوكرانيا-لكنها-تواجه-عقبة-في-المتوسط-1060392252.html

مجلة: نشر حاملة طائرات أمريكية لتنفيذ "حظر جوي محتمل" في أوكرانيا لكنها تواجه عقبة في المتوسط

مجلة: نشر حاملة طائرات أمريكية لتنفيذ "حظر جوي محتمل" في أوكرانيا لكنها تواجه عقبة في المتوسط

كشفت مجلة متخصصة بالشؤون العسكرية قيام الولايات المتحدة الأمريكية بنشر أسطول ضخم مع حاملة طائرات في البحر المتوسط بهدف ما وصف بتنفيذ "حظر جوي محتمل" فوق... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T13:00+0000

2022-03-24T13:00+0000

2022-03-24T13:55+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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وبحسب مجلة "ميلتاري واتش" المتخصصة بالشؤون العسكرية وأخبار العتاد العسكري، فقد "نشرت البحرية الأمريكية حاملة الطائرات العملاقة "نيميتز يو إس إس هاري ترومان" في البحر الأبيض المتوسط ​​ضمن النطاق التشغيلي لأوكرانيا".وبينت المجلة، أن هذه الخطوة "تهدف تحديدا إلى منح واشنطن خيارات للتدخل في أوكرانيا".ونقلت المجلة عن وزير البحرية الأمريكي، كارلوس ديل تورو، قوله: "إن مهمتها (حاملة الطائرات) تتضمن "ردع" روسيا وتنفيذ منطقة حظر طيران محتملة فوق أوكرانيا إذا أصدر البيت الأبيض الأمر بذلك".وشدد الوزير الأمريكي على أن دور حاملة الطائرات الأمريكية هو أن "تكون على أهبة الاستعداد للأوامر التي قد تصدر من رئيسنا (جو بايدن) أو من القادة الآخرين حول العالم لحماية أوكرانيا وشعب أوكرانيا"، على حد زعمه.وأضاف معلقا على انتشار الأساطيل الروسية في المتوسط: "هناك العديد من السفن والغواصات الروسية في البحر المتوسط ​​اليوم، ولهذا السبب من المهم لحلف الناتو أن يكون له حضور متساو لردعهم"، على حد تعبيره.المجلة: المقاتلات الروسية تسبق أي هجوموأشارت المجلة إلى أن روسيا زودت المقاتلات بصواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت "مناسبة بشكل مثالي للتعامل مع مجموعات حاملات الطائرات".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.وخلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات للتفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

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