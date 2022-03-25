https://arabic.sputniknews.com/20220325/الاتحاد-الأوروبي-يمنح-المجر-300-مليون-يورو-لاستقبالها-لاجئين-من-أوكرانيا-1060457598.html
الاتحاد الأوروبي يمنح المجر 300 مليون يورو "لاستقبالها لاجئين من أوكرانيا"
الاتحاد الأوروبي يمنح المجر 300 مليون يورو "لاستقبالها لاجئين من أوكرانيا"
قال غيرغي غوياش، رئيس مكتب رئيس الوزراء في البلاد، إن "المجر ستتلقى 300 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لاستقبالها لاجئين من أوكرانيا". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T14:33+0000
2022-03-25T14:33+0000
2022-03-25T14:33+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار أوكرانيا
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ونقلت وكالة "إم تي أي" المجرية عن غوياش قوله "لقد أحرز رئيس الوزراء تقدما كبيرا في بروكسل، لأنه بالإضافة إلى أموال الاتحاد الأوروبي المستحقة للبلاد، ستتلقى المجر 300 مليون يورو أخرى لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا".وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيغارتو إن 500 ألف لاجئ من أوكرانيا وصلوا بالفعل إلى المجر.وصرح راينر هوفمان، رئيس الاتحاد الألماني لنقابات العمال، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية بسبب الوضع في أوكرانيا.وقال هوفمان في مقابلة مع صحيفة "برلينر مورجنبوست" الألمانية، إن حالة النظام الاقتصادي الأوروبي والعالمي تعتمد بشكل كبير على الوضع وتحتاج إلى تدابير الدعم.وأضاف قائلا: "يجب علينا استخدام جميع الأدوات لمنع حدوث أزمة اقتصادية عالمية. في ألمانيا، كان من المقرر تمديد الوصول الأسهل إلى الفوائد قصيرة الأجل إلى ما بعد يونيو. الأمر نفسه ينطبق على المساعدات الاقتصادية. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، كما حدث خلال الوباء، يجب علينا إنشاء صندوق انتعاش جديد - بالسندات الأوروبية للتمويل".يشار إلى أنه في الـ24 من فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/إسبانيا-إضراب-للصيادين-بسبب-ارتفاع-أسعار-الوقود-1060457272.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار أوكرانيا
الاتحاد الأوروبي يمنح المجر 300 مليون يورو "لاستقبالها لاجئين من أوكرانيا"
قال غيرغي غوياش، رئيس مكتب رئيس الوزراء في البلاد، إن "المجر ستتلقى 300 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي لاستقبالها لاجئين من أوكرانيا".
ونقلت وكالة "إم تي أي" المجرية عن غوياش قوله "لقد أحرز رئيس الوزراء تقدما كبيرا في بروكسل، لأنه بالإضافة إلى أموال الاتحاد الأوروبي المستحقة للبلاد، ستتلقى المجر 300 مليون يورو أخرى لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا".
وفي وقت سابق، قال وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيغارتو إن 500 ألف لاجئ من أوكرانيا وصلوا بالفعل إلى المجر.
وصرح راينر هوفمان، رئيس الاتحاد الألماني لنقابات العمال، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية بسبب الوضع في أوكرانيا.
وقال هوفمان
في مقابلة مع صحيفة "برلينر مورجنبوست" الألمانية، إن حالة النظام الاقتصادي الأوروبي والعالمي تعتمد بشكل كبير على الوضع وتحتاج إلى تدابير الدعم.
وأضاف قائلا: "يجب علينا استخدام جميع الأدوات لمنع حدوث أزمة اقتصادية عالمية. في ألمانيا، كان من المقرر تمديد الوصول الأسهل إلى الفوائد قصيرة الأجل إلى ما بعد يونيو. الأمر نفسه ينطبق على المساعدات الاقتصادية. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، كما حدث خلال الوباء، يجب علينا إنشاء صندوق انتعاش جديد - بالسندات الأوروبية للتمويل".
يشار إلى أنه في الـ24 من فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية فقط وأن السكان المدنيين ليسوا في خطر.