https://arabic.sputniknews.com/20220325/البيت-الأبيض-بايدن-على-اتصال-شخصي-مع-بعض-موردي-الغاز-بما-في-ذلك-قطر--1060454717.html

البيت الأبيض: بايدن على اتصال شخصي مع بعض موردي الغاز بما في ذلك قطر

البيت الأبيض: بايدن على اتصال شخصي مع بعض موردي الغاز بما في ذلك قطر

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يعمل شخصيا مع دول أخرى بما في ذلك قطر بشأن إمدادات الطاقة. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T13:38+0000

2022-03-25T13:38+0000

2022-03-25T13:38+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الولايات المتحدة الأمريكية

عقوبات أمريكية ضد روسيا

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واشنطن – سبوتنيك. وقال سوليفان خلال إحاطة إعلامية: "الرئيس بنفسه كان على اتصال شخصي مع بعض موردي الغاز، بما في ذلك قطر، الذين قد يتمكنون من التدخل".كما أشار سوليفان، إلى أن واشنطن تتوقع أن تحاول روسيا التحايل على العقوبات الغربية "من وجهة نظرنا، سيكون التركيز الاقتصادي الرئيسي لروسيا هو محاولة الالتفاف على العقوبات التي تم فرضها. وسد هذه الثغرات سيكون أساسيا من حيث فرض عواقب على روسيا (للعملية في أوكرانيا). لذلك ستكون هذه أولى أولوياتنا على المدى القريب".في غضون ذلك، جدد قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، استعدادهم لتوسيع العقوبات المفروضة بالفعل على روسيا وبيلاروس بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا.وأوضح بيان للمجلس الأوروبي، أن التكتل تبنى سلسلة من العقوبات القوية والتي تركت تأثيرا كبيرا على روسيا وبيلاروس، ويظل مستعدا للتحرك بشكل سريع ومنسق من أجل فرض عقوبات أكبر ضد روسيا وبيلاروس للحد من قدرة موسكو على مواصلة عملياتها ضد أوكرانيا.ودعا المجلس الدول الأخرى إلى تبني نهج العقوبات، ومنع أي محاولة للتحايل على تلك العقوبات أو دعم روسيا بأي وسائل أخرى، وفقا للبيان.كانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أمس الخميس، أن زعماء مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي أطلقوا مبادرة لتبادل البيانات والتنسيق بشأن منع التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220325/الاتحاد-الأوروبي-مستعد-لتوسيع-العقوبات-على-روسيا-وبيلاروس-بسبب-أوكرانيا-1060431778.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, عقوبات أمريكية ضد روسيا