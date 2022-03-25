https://arabic.sputniknews.com/20220325/الخارجية-الروسية-دول-الخليج-تعلن-التزامها-بنظام-الحصص-بموجب-اتفاق-أوبك--1060452118.html
الخارجية الروسية: دول الخليج تعلن التزامها "بنظام الحصص" بموجب اتفاق أوبك +
الخارجية الروسية: دول الخليج تعلن التزامها "بنظام الحصص" بموجب اتفاق أوبك +
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "دول الخليج، بما في ذلك قطر والإمارات والسعودية، تعلن التزامها بنظام الحصص بموجب اتفاق أوبك +". 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T13:03+0000
2022-03-25T13:03+0000
2022-03-25T13:03+0000
روسيا
العالم العربي
اقتصاد
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وأضاف بوغدانوف في مقابلة مع "RT": "فيما يتعلق بالنفط والغاز، يعلن أصدقاؤنا وشركاؤنا العرب التزامهم ليس فقط بالعلاقات الثنائية، ولكن أيضًا بالقرارات المتخذة بصيغ مختلفة، في المنظمات الدولية متعددة الأطراف، مثل أوبك+، ومنتدى الدول المصدرة للغاز".وأوضح أنه "في إطار هذه الآليات تم اتخاذ قرارات شاركت في تطويرها كل من روسيا، وبلدان الخليج، ونؤكد من جديد استعدادنا لمتابعة القرارات التي اتخذت بشكل جماعي".وأضاف بوغدانوف: "نلاحظ بارتياح أن شركاءنا العرب ومنهم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ودول أخرى مثل الجزائر، أعلنوا التزامهم بهذه القرارات خلال اتصالاتهم معنا".وانخفضت أسعار النفط العالمية بعد ظهر اليوم الجمعة، في ظل تلاشي المخاوف بشأن نقصه، بحسب بيانات التداول.واعتبارًا من الساعة 13:28، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام برنت بنسبة 0.18%، إلى 118.81 دولار للبرميل، وعقود مايو الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.75% إلى 111.5 دولار.وأرجع الخبراء سبب تراجع أسعار النفط إلى "فشل زعماء الناتو في فرض عقوبات جديدة على الذهب الأسود الروسي عند مناقشة قيود جديدة على روسيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الحكومة-الروسية-توجه-بضمان-الأمن-الغذائي-للمواطنين-1060449831.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم العربي, اقتصاد
الخارجية الروسية: دول الخليج تعلن التزامها "بنظام الحصص" بموجب اتفاق أوبك +
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن "دول الخليج، بما في ذلك قطر والإمارات والسعودية، تعلن التزامها بنظام الحصص بموجب اتفاق أوبك +".
وأضاف بوغدانوف في مقابلة مع "RT": "فيما يتعلق بالنفط والغاز، يعلن أصدقاؤنا وشركاؤنا العرب التزامهم ليس فقط بالعلاقات الثنائية، ولكن أيضًا بالقرارات المتخذة بصيغ مختلفة، في المنظمات الدولية متعددة الأطراف، مثل أوبك+، ومنتدى الدول المصدرة للغاز".
وأوضح أنه "في إطار هذه الآليات تم اتخاذ قرارات شاركت في تطويرها كل من روسيا، وبلدان الخليج، ونؤكد من جديد استعدادنا لمتابعة القرارات التي اتخذت بشكل جماعي".
وأضاف بوغدانوف: "نلاحظ بارتياح أن شركاءنا العرب ومنهم المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، ودول أخرى مثل الجزائر، أعلنوا التزامهم بهذه القرارات خلال اتصالاتهم معنا".
وانخفضت أسعار النفط العالمية بعد ظهر اليوم الجمعة، في ظل تلاشي المخاوف بشأن نقصه، بحسب بيانات التداول.
واعتبارًا من الساعة 13:28، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر مايو/ أيار لخام برنت بنسبة 0.18%، إلى 118.81 دولار للبرميل، وعقود مايو الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.75% إلى 111.5 دولار.
وأرجع الخبراء
سبب تراجع أسعار النفط إلى "فشل زعماء الناتو في فرض عقوبات جديدة على الذهب الأسود الروسي عند مناقشة قيود جديدة على روسيا".