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Курсанты академии МЧС ДНР осматривают разрушенные дома в Волновахе - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220325/الصين-على-المجتمع-الدولي-تهيئة-جميع-الظروف-للتسوية-السياسية-للقضية-الأوكرانية-1060448653.html
الصين: على المجتمع الدولي تهيئة جميع الظروف للتسوية السياسية للقضية الأوكرانية
الصين: على المجتمع الدولي تهيئة جميع الظروف للتسوية السياسية للقضية الأوكرانية
أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، حسبما أفاد تلفزيون... 25.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-25T11:56+0000
2022-03-25T11:56+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
الصين
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
مساعدات إنسانية
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وجاء في الخبر: "تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، حيث أوضح شي جين بينغ موقف الصين المبدئي، وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي تعزيز السلام وتسهيل المفاوضات، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية للقضية الأوكرانية والمساعدة في استعادة السلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".وأكد شي جين بينغ أن الصين مستعدة لمواصلة "لعب دور بناء" في هذه القضية.هذا نفت وزارة الدفاع الصينية، أمس الخميس، جميع المزاعم التي تتحدث عن طلب موسكو أي مساعدات عسكرية من الجانب الصيني، مؤكدة أنها مزاعم كاذبة.ونوهت الدفاع الصينية إلى أن "أمريكا تحاول مرة أخرى ضرب الصين بسبب أوكرانيا"، داعية المجتمع الدولي للاطلاع على "عادات واشنطن في اختلاق الشائعات والمطالبات".ونفت بكين بشدة التصريحات التي زعمت بأنها كانت على علم بشان العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأنها التزمت الصمت حيال ذلك.ونوهت الدفاع الصينية إلى أن بكين تعتبر أنه من الضروري على جميع الأطراف تخفيض التوتر وعدم دعم التصعيد.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ فين بينغ، قد أكد أمس الأربعاء، أن روسيا تعد جزاء هاما من مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي من الدول الأعضاء في المجموعة استبعاد دولة أخرى من عضويتها.وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-الصينية-مزاعم-طلب-موسكو-مساعدات-عسكرية-من-بكين-كاذبة-وواشنطن-تختلق-الشائعات-1060413312.html
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الصين, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا, مساعدات إنسانية

الصين: على المجتمع الدولي تهيئة جميع الظروف للتسوية السياسية للقضية الأوكرانية

11:56 GMT 25.03.2022
© AFP 2022 / Noel Celisالجلسة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 25 مايو 2020
الجلسة الثانية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في بكين، الصين 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
أوضح الرئيس الصيني شي جين بينغ موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.
وجاء في الخبر: "تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، حيث أوضح شي جين بينغ موقف الصين المبدئي، وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي تعزيز السلام وتسهيل المفاوضات، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية للقضية الأوكرانية والمساعدة في استعادة السلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".
وأكد شي جين بينغ أن الصين مستعدة لمواصلة "لعب دور بناء" في هذه القضية.
هذا نفت وزارة الدفاع الصينية، أمس الخميس، جميع المزاعم التي تتحدث عن طلب موسكو أي مساعدات عسكرية من الجانب الصيني، مؤكدة أنها مزاعم كاذبة.
وقالت وزارة الدفاع الصينية، إن "التصريحات التي تفيد بأن روسيا طلبت من الصين الحصول على مساعدة عسكرية هي معلومات كاذبة".
ونوهت الدفاع الصينية إلى أن "أمريكا تحاول مرة أخرى ضرب الصين بسبب أوكرانيا"، داعية المجتمع الدولي للاطلاع على "عادات واشنطن في اختلاق الشائعات والمطالبات".
ونفت بكين بشدة التصريحات التي زعمت بأنها كانت على علم بشان العملية العسكرية الروسية الخاصة، وأنها التزمت الصمت حيال ذلك.
ونوهت الدفاع الصينية إلى أن بكين تعتبر أنه من الضروري على جميع الأطراف تخفيض التوتر وعدم دعم التصعيد.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ فين بينغ، قد أكد أمس الأربعاء، أن روسيا تعد جزاء هاما من مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي من الدول الأعضاء في المجموعة استبعاد دولة أخرى من عضويتها.
وقال الدبلوماسي الصيني: "مجموعة العشرين هي صيغة رئيسية من صيغ التعاون الاقتصادي الدولي، وروسيا تعد عضوا مهما فيها. لا يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة العشرين حرمان دولة أخرى من عضويتها".
رفع العلم الصيني خلال حفل توزيع الميداليات للتزلج الحر للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين، 8 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
الدفاع الصينية: مزاعم طلب موسكو مساعدات عسكرية من بكين "كاذبة" وواشنطن تختلق الشائعات
أمس, 14:41 GMT
وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون مسألة استبعاد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية بعد عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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