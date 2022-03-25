https://arabic.sputniknews.com/20220325/المكسيك-وفرنسا-تطلبان-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-الدولي-بشأن-الوضع-الإنساني-في-أوكرانيا--1060461668.html

المكسيك وفرنسا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا

المكسيك وفرنسا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا

دعت المكسيك وفرنسا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T16:13+0000

2022-03-25T16:13+0000

2022-03-25T16:13+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر في مجلس الأمن الدولي، إن "فرنسا والمكسيك طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا يوم الثلاثاء".ووفقا له، من المتوقع ورود تقارير من ممثلي برنامج الغذاء العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.هذا وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ، قد أوضخ في وقت سابق، موقف الصين بشأن الوضع في أوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، حسبما أفاد تلفزيون الصين المركزي.وجاء في الخبر: "تبادل الزعيمان وجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا، حيث أوضح شي جين بينغ موقف الصين المبدئي، وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي تعزيز السلام وتسهيل المفاوضات، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية للقضية الأوكرانية والمساعدة في استعادة السلام في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن".وأكد شي جين بينغ أن الصين مستعدة لمواصلة "لعب دور بناء" في هذه القضية.هذا نفت وزارة الدفاع الصينية، أمس الخميس، جميع المزاعم التي تتحدث عن طلب موسكو أي مساعدات عسكرية من الجانب الصيني، مؤكدة أنها مزاعم كاذبة.ونوهت الدفاع الصينية إلى أن بكين تعتبر أنه من الضروري على جميع الأطراف تخفيض التوتر وعدم دعم التصعيد.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ فين بينغ، قد أكد أمس الأربعاء، أن روسيا تعد جزاء هاما من مجموعة العشرين، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي من الدول الأعضاء في المجموعة استبعاد دولة أخرى من عضويتها.وقال الدبلوماسي الصيني: "مجموعة العشرين هي صيغة رئيسية من صيغ التعاون الاقتصادي الدولي، وروسيا تعد عضوا مهما فيها. لا يحق لأي عضو من أعضاء مجموعة العشرين حرمان دولة أخرى من عضويتها".

https://arabic.sputniknews.com/20220325/الصين-على-المجتمع-الدولي-تهيئة-جميع-الظروف-للتسوية-السياسية-للقضية-الأوكرانية-1060448653.html

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