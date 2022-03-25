https://arabic.sputniknews.com/20220325/بعد-رشقه-بالبيض-إيرك-زمور-يتعرض-لموقف-جديد-ومحرج--1060459923.html

بعد رشقه بالبيض... إيرك زمور يتعرض لموقف جديد ومحرج

بعد رشقه بالبيض... إيرك زمور يتعرض لموقف جديد ومحرج

تلقى المرشح الفرنسي اليميني للانتخابات الرئاسية إريك زمور "قذيفة" أثناء تجوله في مدينة "بورت دو لا فيلات" ضمن حملته الانتخابية. 25.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-25T15:32+0000

2022-03-25T15:32+0000

2022-03-25T15:32+0000

العالم

الانتخابات الفرنسية

تعديل حكومي

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وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن زمور لم يصب بأذى بعد تدخل حرسه الشخصي وأخذه إلى مكان آمن.وعلق زمور على هذه الحادثة، قائلا :"هنا كما ترون، هذه باريس هذه هي فرنسا اليوم".هذا وتلقى مرشح الرئاسة الفرنسية إريك زمور، في وقت سابق، بيضة على رأسه فور خروجه من سيارته قادما إلى إحدى فعاليات الدعاية لحملته الانتخابية في مدينة مواساك بإقليم تارن وغارون جنوب غربي فرنسا.وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمسن فرنسي يبلغ من العمر 70 عاما وهو يقترب من سيارة زمور ويضربه ببيضة على رأسه أثناء خروجه منها رغم إحاطته بحراسه الشخصيين.وعلق زمور على الحادثة قائلا "نرى من أي جانب يأتي العنف" في إشارة إلي أنصار التيارات السياسية الأخرى.وكشف المجلس الدستوري الفرنسي، في وقت سابق، عن لائحة المرشحين للانتخابات الرئاسية الذين حصلوا على 500 توقيع لازم للمشاركة في السباق الرئاسي. وأعلن أن 12 مرشحاً سيشاركون في هذا الاستحقاق بينهم 8 رجال و4 نساء.

https://arabic.sputniknews.com/20220312/مرشح-الرئاسة-الفرنسية-يتلقى-بيضة-على-رأسه-من-قبل-مسن-فيديو-1059806008.html

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